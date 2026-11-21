स्वामी परमानंद गिरि महाराज से लिया आशीर्वाद
#WATCH | Chhatarpur, MP: Chief Minister Mohan Yadav says, “Swami Parmanand Giri Ji Maharaj has taken upon himself the responsibility of conducting, with great pomp and ceremony, the weddings of young men and women from underprivileged families across various communities. This is the fulfilment of his noble resolve. At the ashram, established in 1968, he oversees a gaushala and numerous other initiatives dedicated to public welfare. Parmanand Giri Ji Maharaj, in his capacity as Mahamandaleshwar, has fulfilled many significant responsibilities… For each couple present here, I announced that the government-stipulated benefit of ₹51,000 is the direct contribution provided to each couple….”
— ANI (@ANI) November 21, 2026
सीएम मोहन यादव ने एक्स पर शेयर किया वीडियो
आज छतरपुर जिले के लवकुशनगर, ग्राम सिजई स्थित स्वामी परमानंद गोधाम गौशाला में आयोजित 75 सर्वजातीय कन्याओं के ‘सामूहिक विवाह महोत्सव’ में सम्मिलित होकर नवदंपतियों को मंगलमय जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं। सामूहिक विवाह समाज में समरसता, सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी का सुंदर उदाहरण है। बेटियों का विवाह केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज के आनंद और उत्सव का अवसर है। इस अवसर पर महामंडलेश्वर आचार्य प्रवर युगपुरुष स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज, महामंडलेश्वर दिव्य चेतना जी, महामंडलेश्वर वेदानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद गिरि जी महाराज, साध्वी ऋतम्भरा जी (दीदी माँ), स्वामी सिद्धाश्रम जी महाराज, स्वामी ध्यानानंद जी महाराज, स्वामी चेतनानंद जी महाराज, स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज एवं स्वामी दयानंद जी महाराज सहित अन्य संतजनों का सान्निध्य प्राप्त हुआ।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 21, 2026