MP: सीएम मोहन यादव गौ-पूजन और पशुपालक सम्मान समारोह में हुए शामिल, बोले- मध्य प्रदेश को बनाएंगे दो साल में देश की मिल्क कैपिटल

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हम सभी को प्रकृति के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हुए उसका पूजन और संरक्षण करना चाहिए. गोवर्धन पूजा हमारी आस्था, परंपरा और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है. भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी कनिष्ठ अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों और उनके पशुधन को जलप्रलय से बचाया था. मानवता की रक्षा और सामूहिक सहयोग का इससे उत्कृष्ट उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता. सीएम ने कहा कि सरकार समाज से अलग नहीं है. सामाजिक आयोजनों में सरकार की भागीदारी जरूरी है इसलिए अब समाज के सभी प्रकार के आयोजनों में सरकार बढ़ चढ़कर शामिल होगी.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से डेयरी सहकारिता को मजबूत किया जा रहा है. हमारा लक्ष्य अगले दो वर्षों में मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाना है. इसके लिए दुग्ध संकलन क्षमता 12 लाख से बढ़ाकर 52 लाख किग्रा प्रतिदिन करने का लक्ष्य लिया गया है. उन्होंने कहा कि गौसेवा के साथ पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि भी सरकार की प्राथमिकता है. प्रदेश में गौ-एंबुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी तथा आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशालाओं का विकास किया जाएगा.

‘सबके सहयोग और भागीदारी से ही हम आत्मनिर्भर एमपी का निर्माण करेंगे’

मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से गौवंश संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और गांवों को समृद्ध बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सबके सहयोग और भागीदारी से ही हम आत्मनिर्भर मप्र का निर्माण करेंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को रवींद्र भवन में आयोजित राज्यस्तरीय गौ-पूजन और पशुपालक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे.

सीएम ने कहा कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें उन्नत नस्ल के पशुओं (गौवंश) का पालन करना होगा. देशी गायों के अलावा गिर और साहीवाल गायों से अधिक दुग्ध उत्पादन होता है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश को गुजरात की तर्ज पर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भोपाल में उन्नत नस्ल की गायों के भ्रूण उत्पादन का केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है. इस केंद्र में 1 लाख भ्रूण प्रतिवर्ष पैदा किए जाएंगे. इससे प्रदेश में उन्नत नस्ल की गायों के पालन के अलावा दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होगी. उन्होंने बताया कि भोपाल के बरखेड़ी डोब में 10 हजार की गौवंश की क्षमता वाली एक हाईटेक गौशाला का निर्माण भी किया जा रहा है.

‘पशुपालकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना भी जरूरी’

मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना भी जरूरी है. डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 25 दुधारु गाय या भैंसों की इकाई स्थापित करने पर 42 लाख रुपये तक की ऋण सहायता और 13 लाख 86 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है. डेयरी क्षेत्र में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए पूरी डेयरी वैल्यू चेन नेटवर्क शत-प्रतिशत डिजीटल किया जा रहा है.

सीएम ने रिमोट का बटन दबाकर सिंगल क्लिक से प्रदेश की 3 हजार से अधिक पंजीकृत गौशालाओं में निवासरत 5 लाख 51 हजार से अधिक गौवंश के भरण-पोषण के लिए कुल 65.66 करोड़ रुपये अनुदान राशि अंतरित की. मुख्यमंत्री ने गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रदेश के 466 उत्कृष्ट पशुपालकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि के रूप में कुल 2.95 करोड़ रुपये इनके बैंक खातों में अंतरित किए.

टॉप-10 पशुपालकों/दुग्ध उत्पादकों को किया गया सम्मानित

मुख्यमंत्री ने मंच से प्रदेश के टॉप-10 पशुपालकों/दुग्ध उत्पादकों, जिनमें गौरव रघुवंशी, ज्ञानेश्वर पटेल, सुनील सिंह पंवार, कुशल सिंह दांगी, नर्मदा प्रसाद पटेल, विक्रम सिंह मीणा, रामबाबू, छतरसिंह धाकड़, राजेश पाटीदार, मुकेश वर्मा, मोहनलाल प्रसाद, हरगोविंद पटेल एवं संतोष कुमार को प्रशस्ति पत्र एवं 56 भोग की थाल भेंटकर सम्मानित किया.

सीएम ने गौसेवकों/गौशाला संचालकों प्रेमीचंद्र जैन, सूरज परमार, ब्रिजेश व्यास, प्रहलाद दास मंगल को बीते कई सालों से गौसेवा में संलग्न रहने के लिए सम्मानित किया. उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले के ग्राम तालोद के गौरव रघुवंशी की गिर गाय ने 19.760 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. मुख्यमंत्री ने पुरस्कार विजेता सभी पशुपालकों को बधाई दी.

उन्होंने कहा कि गौपालन केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार भी है. भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन लीला हमें प्रकृति के सम्मान, गौवंश के संरक्षण और समाज के साथ मिलकर चलने की सीख देती है. प्रकृति सुरक्षित रहेगी, तभी हमारा जीवन सुखी और समृद्ध रहेगा. श्रीकृष्ण ने 5 हजार साल पहले ही यह सुनिश्चित किया कि हमारी प्रकृति और वन और चराचर जगत पर सबका बराबर अधिकार है. श्रीकृष्ण ने सच्चे अर्थों में गौपालन को बढ़ावा दिया. उन्होंने गौमाता की सेवा से समाज को यह संदेश दिया कि ममतामयी माता के रूप में गौमाता मनुष्य के आर्थिक विकास की धुरी है. दूध के अलावा इसके गोबर से खाद बनती है. यही खाद जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को समृद्ध बनाती है.

सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी निराश्रित गौमाताओं को निकटतम गौशालाओं में भेजा जा रहा है. गौशालाओं की मजबूती और गौशालाओं में संरक्षित गौवंश को पौष्टिक आहार देने के लिए प्रति गाय दी जाने वाली अनुदान राशि 20 रुपये से बढ़ाकर अब 40 रुपये प्रति गाय कर दी है. उन्होंने कहा कि सिर्फ खेती (कृषि) से ही समृद्धि नहीं आएगी, इसके लिए किसानी अर्थात पशुपालन (गाय, भैंस, बकरी पालन) सहित मछली पालन, उद्यानिकी फसलों का उत्पादन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती भी जरूरी है. राज्य सरकार इन सबको प्रोत्साहित कर रही है.

‘प्राकृतिक खेती के मामले में देश में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश’

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब बड़े पशु मेले भी लगाए जाएंगे. इन पशु मेलों में कृषि एवं पशुपालन विभाग द्वारा उन्नत एवं आधुनिक कृषि यंत्रों सहित उन्नत नस्ल के गौवंश भी प्रदर्शित किए जाएंगे. इससे किसानों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत नस्ल के पशुओं के पालन की जानकारी मिलेगी.

सीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में हम गीता भवन बना रहे हैं. हर साल गीता जयंती भी मना रहे हैं. साथ ही प्रदेश के 313 विकासखंडों में वृंदावन ग्राम भी विकसित कर यहां पशुपालकों को प्रोत्साहन दे रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीरामराजा सरकार लोक के रूप में ओरछा में 400 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य हो रहे हैं, वहीं चित्रकूट में 2000 करोड़ रुपये के कार्य भी इस वक्त धरातल पर चल रहे हैं.

कार्यक्रम में खेल एवं युवक कल्याण तथा सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, विष्णु खत्री, महापौर मालती राय, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास डॉ. सुदाम खाड़े, मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी, संचालक पशुपालन पीएस पटेल, संचालक संस्कृति एमपी नामदेव, सहित रघुनंदन शर्मा, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में पशुपालक उपस्थित थे.

कार्यक्रम के आरंभ में मुख्यमंत्री ने रवींद्र भवन परिसर में बनाए गए श्री गोवर्धन भगवान की पूजा-अर्चना, परिक्रमा और आरती कर सभी को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दीं. यहां लगाए गए स्टॉल्स का भी अवलोकन किया. इस अवसर समाजजनों द्वारा मुख्यमंत्री को साफा पहनाकर एवं भेंट देकर स्वागत-अभिनंदन किया गया.

मुख्यमंत्री निवास में भी हुआ गौपूजन एवं गोवर्धन पूजा

सीएम ने मुख्यमंत्री निवास स्थित गौशाला में मौजूद गौवंश का पूजन किया तथा यहीं पर बनाए गए श्री गोवर्धन भगवान का विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर श्रद्धाभाव से गिरवर की परिक्रमा की और सभी को गोवर्धन पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर गौशाला को फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया.