Chitrakoot Flood: आ गई MP में बाढ़! Nepal के बाद चित्रकूट में देखने को मिला भयानक मंजर; बह गए सैकड़ों घर, दुकाने और पुल

Chitrakoot Flood: नेपाल के बाद मध्य प्रदेश में बाढ़ का कहर देखने को मिला. लगातार बारिश की वजह से आई ज़बरदस्त बाढ़ से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है, जिससे रामघाट और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. नदी ने पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है; दुकानें, मंदिर और मठ पानी में डूब गए हैं, जबकि सड़कें जलमार्ग में बदल गई हैं.
डूब गया पूरा इलाका
जिसके चलते अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद, फँसे हुए निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं. चित्रकूट और पड़ोसी मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई. रात भर में मंदाकिनी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ा और 126 सेमी के खतरे के निशान को पार कर गया. ज़िला मजिस्ट्रेट पुलकित गर्ग ने बताया कि जलस्तर 134.02 सेमी तक पहुँच गया है, जो 2003 में दर्ज 134 सेमी के पिछले रिकॉर्ड से ज़्यादा है. प्रभावित इलाकों के वीडियो में रामघाट की गंभीर स्थिति दिखाई दे रही है, जहाँ दुकानें और प्रतिष्ठान डूब गए हैं और बाढ़ का पानी मंदिरों और मठों में घुस गया है. कई जगहों पर, बढ़ते पानी के कारण फँसे लोगों को निकालने के लिए सड़कों पर नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है. कुछ निवासियों ने घरों और अन्य इमारतों के चारों ओर बाढ़ का पानी भरने के कारण छतों पर शरण ली है.
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बह गया पुल
बाढ़ ने रामघाट और हनुमानधारा के बीच के रास्ते को भी प्रभावित किया है, जहाँ तेज़ बहाव में एक पुल के बह जाने की खबर है. पूरा रामघाट इलाका, जो यूपी-एमपी सीमा पर फैला है, प्रभावित हुआ है. चित्रकूट के कई गाँवों, जिनमें तरौन्हा, गोबारिया और बहादुर शामिल हैं, में भी पानी भर गया है, जिससे निवासी फँस गए हैं और बचाव टीमों को लोगों को निकालने के प्रयास तेज़ करने पड़े हैं. अधिकारियों ने रात में ही बाढ़ की चेतावनी जारी करना शुरू कर दिया था और लोगों से घाटों और अन्य जोखिम वाली जगहों से दूर रहने की अपील करते हुए सार्वजनिक घोषणाएँ कीं. बाढ़ संभावित इलाकों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई. जलभराव वाले इलाकों में फँसे लोगों को बचाने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए SDRF, NDRF और PAC के जवानों को तैनात किया गया है.
🚨 Chitrakoot Flood Crisis: Flash floods are causing severe disruption across Chitrakoot as the disaster unfolds on the ground. Authorities and emergency teams are responding amid rapidly worsening conditions. The situation remains critical. pic.twitter.com/NLWAQjdpwX
— HINT News (@9415st) August 29, 2026