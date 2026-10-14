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MP: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में ‘सीएम फेलो’ के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ, चयनित युवाओं पर जताया ये विश्वास

MP CM Fellows Training Program: सीएम मोहन यादव ने 'एक्स' पर बताया कि आज अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल में मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम (CMYPDP) के अंतर्गत चयनित CM Fellow के पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कर विचार साझा किए.

By: Hasnain Alam | Last Updated: October 14, 2026 7:38:00 PM IST

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम फेलो के पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम फेलो के पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया


MP CM Fellows Training Program: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में बुधवार (14 अक्टूबर) को भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में ‘मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम’ के तहत सीएम फेलो का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. सीएम मोहन यादव ने इस पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए अपने विचार साझा किए.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया- “आज अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल में मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम (CMYPDP) के अंतर्गत चयनित CM Fellow के पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कर विचार साझा किए.”

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उन्होंने आगे लिखा- “शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है. मुझे विश्वास है कि प्रदेश के 55 जिलों से चयनित युवा अपने सुझावों और निष्पक्ष मूल्यांकन के माध्यम से कमियों को दूर करने, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.”

Tags: Mohan YadavMP News
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