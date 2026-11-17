Chief Minister Dr. Mohan Yadav: मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार (18 नवंबर, 2026) को गांधीसागर में होने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गांधीसागर में होने जा रही कैबिनेट की बैठक अभी तक हुईं सभी बैठकों से हटकर होगी. यह बैठक एक ऐसे स्थान पर की जा रही है, जिसे आगे जाकर नई पहचान मिलेगी. पहचान के साथ-साथ भविष्य में गांधीसागर में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे. गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना से बिजली उत्पादन का नया तरीका आया है. इसमें पानी को रिसाइकल करते हुए पीक आवर्स में बिजली की जल्दी सप्लाई की जा सकती है, इससे राज्य को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा.

2000 मेगावाट बिजली होगी उत्पन्न

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस परियोजना से हर वक्त बिजली उपलब्ध होगी और उसकी दर भी आधी होगी. यहां बने प्लांट से पूरी क्षमता के साथ 2000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी. इस प्रोजेक्ट की लागत 11 474 करोड़ रुपये है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाचार को प्रोत्साहन देते हैं, नई तकनीक से जनकल्याण को बढ़ावा देते हैं, हमारी सरकार भी उसी के अनुरूप काम कर रही है. उन्होंने कहा कि गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना विज्ञान में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए तीर्थ की तरह होगा. उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा से ऊपर का टैंक भरा जाएगा और पीक आवर्स में तत्काल बिजली सप्लाई की जाएगी.

पर्यटन का अद्भुत केंद्र है यह क्षेत्र

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गांधीसागर में चीता प्रोजेक्ट चल रहा है. यह पर्यटन का अद्भुत केंद्र है. यहां लाखों साल पुरानी स्फटिक की शिलाएं हैं. उन पर शिलालेख और चित्र उकेरे गए हैं. आदिमानव के जमाने से यह क्षेत्र पुरातत्व-धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है. यहां के मछुआरों को बेहतर जल राशि होने की वजह से लाभ मिल रहा है, इसलिए इस तरह के कई कारणों से गांधीसागर का महत्व है। राजस्थान से लगे हुए मध्यप्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र का एक-एक स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण है.

इस प्रोजेक्ट के जरिये लंबी छलांग लगाई

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने कई प्रयोग किए जिनसे जनता को मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी मिल सके. इन्हीं में से एक डेस्टिनेशन बैठक है. इससे अधिकारियों को भी नया प्रयोग देखने को मिलेगा. इस तरह के प्रयोगों से लोगों को रोजगार भी मिलता है. मैं आज मनासा विधानसभा में जनता को सौगात देने वाला हूं. विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी. हमारी सरकार विज्ञान के विद्यार्थियों को गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना का भ्रमण कराएंगे. यह एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. हमने इस प्रोजेक्ट के जरिये लंबी छलांग लगाई है. हमें गर्व है कि हमारे कार्यकाल में इसका भूमि-पूजन हुआ और बनकर तैयार हुआ.