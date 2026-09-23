कॉलर पकड़कर बाइक से खींचा, फिर सिर और सीने पर दाग दी गोली, भोला सिकरवार हत्याकांड में आरोपी छोटी की देर रात हत्या

Chhotu Rajawat Murder Case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आधी रात को बदमाशों ने बाइक से खींचकर छोटू राजावत की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि छोटू राजावत देर रात अपने 4 दोस्तों के साथ सिरोल से शराब पार्टी करके अपने घर लौट रहा था. मृतक छोटू एक बाइक पर नितेश परमार के साथ बैठा था. जबकि दूसरी बाइक पर छोटू के 3 अन्य दोस्त सवार थे.

LNIPE के सामने रेसकोर्स रोड पर तीन बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में छोटू को घेरकर मारी गोली. हथियारों से लैस बदमाशों की संख्या 8 से 9 बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने बाइक से खींचकर सड़क पर उतार लिया था. इसके बाद छोटू को निशाना बनाकर फायरिंग की गई थी.

बदमाशों को क्या संदेह था?

बताया जा रहा है कि बदमाशों को गैंगस्टर भोला सिकरवार मर्डर केस में छोटू पर मुखबिर होने का संदेह था. मृतक छोटू के साथी ने हमलावर बदमाशों के नाम बताए हैं. जिसमें राजवीर चौहान, रानू सिकरवार, हेमू सिकरवार, दिन्नू सिकरवार, अजीत तोमर और अन्य के नाम शामिल हैं. वारदात के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छोटू के शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

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पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस के अनुसार, छोटू राजावत अपने साथी टिल्लू, हेमसिंह, नीतेश और गोलू के साथ सिरोल की तरफ से बाइक से आ रहा था. मेला रोड पर एलएनआईपीई इंस्टीट्यूट के पास रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक पहले से घात लगाए हमलावरों ने उन्हें रोक लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दीनू और हेमू ने छोटू को कॉलर से पकड़ा और बाइक से नीचे खींच लिया. इसके बाद उसके सीने और सिर में गोली मार दी. गोली लगने से छोटू की मौके पर ही मौत हो गई.

भोला सिकरवार हत्याकांड में जेल गया था छोटू राजावत

छोटू राजावत चर्चित भोला सिकरवार हत्याकांड में जेल गया था और हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था. पुलिस के अनुसार उस पर एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे. शुरुआती जांच में हत्या को भोला सिकरवार हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है. एक साल पहले हुए भोला सिकरवार हत्याकांड में छोटू पर बंटी भदौरिया को भोला की लोकेशन बताने का आरोप लगा था. इसी मामले में वह जेल गया था और हाल में जमानत पर बाहर आया था.

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