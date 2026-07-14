Home > क्राइम > बेरहमी से घोंटा गला, नुकीले हथियार से चीर डाला शरीर… 2 महीने पहले बंधा था सेहरा, नाले के पत्थरों के नीचे दबा मिला शव!

बेरहमी से घोंटा गला, नुकीले हथियार से चीर डाला शरीर… 2 महीने पहले बंधा था सेहरा, नाले के पत्थरों के नीचे दबा मिला शव!

छतरपुर से गायब 22 साल के युवक का शव जंगल में नाले के पास पत्थर के नीचे दबा हुआ मिला है जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई है. पुलिस ने गला घोंटकर हत्या करने की आशंका जताई. युवक की शादी 2 महीने पहले हुई थी जिसके पीछे लव एंगल की जांच की जा रही है

By: Kajal Jain | Published: July 14, 2026 3:11:06 PM IST

बेरहमी से घोंटा गला, नुकीले हथियार से चीर डाला शरीर... 2 महीने पहले बंधा था सेहरा, नाले के पत्थरों के नीचे दबा मिला शव!
बेरहमी से घोंटा गला, नुकीले हथियार से चीर डाला शरीर... 2 महीने पहले बंधा था सेहरा, नाले के पत्थरों के नीचे दबा मिला शव!


मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में 9 जुलाई को एक शादीशुदा युवक की गुमशुदगी की खबर मिली थी. सटाई थाना पुलिस त्वरित कार्यवाही में जुट गई और अमरोनिया के जंगल में बेहद भयावह हालात में युवक का शव बरामद हुआ. मृतक का नाम 22 वर्षीय मनीराम रैकवार है जो घर से गेंहू पिसवाने के लिए निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा. पुलिस ने तलाश की तो पहले जंगल में एक संदिग्ध बाइक, फिर लाने के पास पत्थर से दबा हुआ शव बरामद हुआ जिसे लेकर आशंका है कि हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए ऐसा किया गया हो. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया लेकिन पुलिस अभी तक गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है. इस मामले की जांच अब पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रेम संबंध के एंगल से की जाएगी.

9 जुलाई को गायब हो गया था युवक

22 वर्षीय मनीराम रैकवार सिगरामपुरा गांव का रहने वाला है जो 9 जुलाई को बाइक पर गेहूं पिसवाने के लिए गया था लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा. परिजनों ने अनहोनी की आशंका से पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई तो जांच-पड़ताल में जुट गई. अमरोनिया जंगल में युवक की बाइक लावारिस मिली जबकि कुछ ही दूरी पर नाले के पास पत्थरों के नीचे छिपाया युवक का शव खून से लथपथ बरामद हुआ. शव देखकर लग रहा था जैसे हत्यारे ने अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा दिया हो.

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पोस्टमार्टम से हुआ बड़ा खुलासा

स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जहां शुरुआती जांच से पता चला कि शव की हत्या के लिए पहले गला घोंटकर हत्या की गई थी. फिर गले और शरीर पर धारदार हथियार से वार के गहरे जख्म थे. शव खून से लथपथ था. टीवी9 की रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम के बाद ही हत्या के असल कारणों की जानकारी हो पाएगी.

इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी मचा दी है. एक तरफ घर में मातम, चीख-पुकार मच गई तो गांव में आक्रोश का माहौल है. युवक की निर्मम हत्या से गुस्साई भीड़ ने घंटे तक हाईवे जाम किया. अधिकारियों ने मौके पर जायजा लिया. परिजनों के साथ-साथ ग्रामीणों को भी न्याय दिलाने और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिलाया.

2 महीने पहले दूल्हा बना था युवक

मृतक 22 वर्षीय मनीराम की शादी 2 महीने पहले हुई थी. ऐसे में कुछ दिनों के अंदर हत्याकांड के मामले में परिजनों ने मृतक की पत्नी और नव विववाहिता पर आरोप मढ़े हैं. उनका कहना है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही पति-पत्नी में मतभेद होने लगे थे. इन आरोपों की तर्ज पर अब पुलिस हत्याकांड की तह तक जाने के लिए पारिवारिक विवाद और अवैध संबंध के तथ्य खंगाल रही है.

शुरुआती जांच-पड़ताल में 4 लोगों का नाम आया है जिसमें किशनगढ़ के रहने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है जबकि एक अन्य महिला की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है. घटानस्थल से फॉरेंसिक सबूच बरामद किए जा रहे हैं. संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है. पुलिस हत्याकांड की जांच के आधार पर तथ्यों का खुलासा करने का भी आश्वासन दिया है.

ये भी पढ़ें:- ‘दुल्हन’ की विदाई के ठीक बाद ससुराल पहुंची सहेली, उगल दिया बंद कमरे का ‘असली सच’; सबके पैरों तले खिसक गई जमीन…

Tags: Chhatarpur Newscrime newsMP Crime Newsmurder case
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