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Mental Stress: ‘सेक्स की इच्छा खत्म करनी थी’…शख्स ने जो किया, सुनकर डॉक्टर भी रह गए हैरान

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 42 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर मानसिक और भावनात्मक तनाव के चलते खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया. घटना के बाद उसने अपने परिजनों को फोन कर सूचना दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. परिवार आर्थिक तंगी, पत्नी की बीमारी और अन्य जिम्मेदारियों से जूझ रहा था.

By: Ranjana Sharma | Published: May 31, 2026 6:54:31 PM IST

युवक ने कुल्हाड़ी से काट डाला अपना प्राइवेट पार्ट
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Mental Stress: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और चिंताजनक घटना सामने आई है. यहां एक 42 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी यौन इच्छाओं को समाप्त करने की सोच के चलते खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है. जानकारी के मुताबिक यह घटना शनिवार सुबह महाराजपुर थाना क्षेत्र में हुई. जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित गांव में रहने वाला यह व्यक्ति अपने खेत के पास मौजूद था. इसी दौरान उसने खुद को गंभीर चोट पहुंचाई. घटना के बाद उसने अपने चचेरे भाई को फोन कर पूरी जानकारी दी, जिसके बाद परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे.

घायल अवस्था में खुद परिजनों को दी सूचना

बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल महाराजपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. वर्तमान में जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है और चिकित्सक उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

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वायरल वीडियो में बताई अपनी मानसिक स्थिति

घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीड़ित घटना के पीछे की वजह बताते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो में उसने कहा कि वह लंबे समय से मानसिक और भावनात्मक परेशानियों का सामना कर रहा था. उसने बताया कि इसी तनाव और व्यक्तिगत संघर्ष के कारण उसके मन में यह विचार आया कि उसे अपनी यौन इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए. इसी सोच के चलते उसने यह कदम उठाया. वीडियो के सामने आने के बाद लोगों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

परिवार पर पहले से था कई तरह का दबाव

परिजनों के अनुसार व्यक्ति विवाहित है और उसके परिवार में पत्नी, एक बेटा और दो बेटियां हैं. परिवार पहले से कई चुनौतियों का सामना कर रहा है. बताया गया है कि उसकी पत्नी लंबे समय से लकवे की बीमारी से जूझ रही हैं. इसके अलावा परिवार आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा है. परिवार की एक बेटी की शादी अगले महीने तय है, जिससे घर की जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं. परिजनों का कहना है कि बीते कुछ समय से वह काफी तनाव में दिखाई देता था. हालांकि किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा और खतरनाक कदम उठा सकता है.

डॉक्टरों ने क्या कहा?

जिला अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार मरीज को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था. चिकित्सकों की टीम उसका उपचार कर रही है और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और उसे बेहतर उपचार देने का प्रयास किया जा रहा है.

पुलिस ने क्या दी जानकारी?

महाराजपुर थाना पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस के अनुसार यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी.

मानसिक स्वास्थ्य को लेकर फिर उठे सवाल

यह घटना एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की जरूरत को सामने लाती है. विशेषज्ञ लगातार यह कहते रहे हैं कि लंबे समय तक तनाव, अवसाद, पारिवारिक दबाव और आर्थिक परेशानियां व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे मामलों में समय रहते परामर्श, परिवार का सहयोग और विशेषज्ञों की मदद कई बार गंभीर परिस्थितियों को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

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