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Rajgarh cheetah sighting: राजगढ़ के कालीपीठ में सड़क किनारे टहलता दिखा चीता, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajgarh cheetah sighting: राजगढ़ के कालीपीठ क्षेत्र में चीते के दिखने से लोगों में रोमांच और हलचल मच गई. स्थानीय लोगों ने इस दुर्लभ दृश्य को कैमरे में कैद किया. वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 1, 2026 12:53:45 PM IST

राजगढ़ में सड़क किनारे दिखा चीता
राजगढ़ में सड़क किनारे दिखा चीता


Rajgarh cheetah sighting: राजगढ़ जिले के कालीपीठ क्षेत्र में उस समय लोगों में उत्साह और हैरानी का माहौल बन गया, जब एक चीता खुले क्षेत्र में चहलकदमी करता नजर आया. इस दुर्लभ दृश्य को स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया.

लोगों ने कैमरे में कैद किया दुर्लभ नजारा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कालीपीठ क्षेत्र में अचानक चीते की मौजूदगी देखी गई, जिससे पूरा इलाका कुछ देर के लिए जंगल सफारी जैसा प्रतीत होने लगा. सड़क किनारे और खुले क्षेत्र में चीते की गतिविधियों को देखकर लोग रोमांचित हो उठे. कई लोगों ने इस अनोखे नजारे का वीडियो भी बनाया.

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वन क्षेत्रों के विस्तार से बढ़ी वन्यजीवों की हलचल

जानकारी के अनुसार, मोहनपुरा-कुंडलिया जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं और आसपास के वन क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनने से जंगली जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है. माना जा रहा है कि यही कारण है कि वन्यजीव अब आसपास के आबादी वाले क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगे हैं.

वन विभाग सतर्क

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने बताया कि संभवतः यह चीता आसपास के जंगल से भटककर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गया है.
प्रशासन और वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखें और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या उकसाने की कोशिश न करें. वन विभाग ने आश्वासन दिया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. आवश्यकता पड़ने पर वन्यजीव को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि या खतरे से बचा जा सके.

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Tags: rajgarh cheetah sightingrajgarh latest news
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