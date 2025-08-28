Chattarpur News: विधायक के घर मिला युवती का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

छतरपुर,मध्य प्रदेश: टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक चंदा सिंह गौर के बेटे अभियंत सिंह गौर के छतरपुर स्थित बंगले पर एक 20 वर्षीय युवती का शव मिला है। यह शव बंगले के पीछे एक आम के पेड़ से लटका मिला। मृतक युवती की पहचान सपना रैकवार के रूप में हुई है।लड़की का शव घर के पिछले हिस्से में पेड़ से लटका हुआ मिला है।पुलिस ने शव को पोटमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गयी है।
घटना का विवरण
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है, लेकिन इसकी जानकारी बुधवार शाम को ही पुलिस को मिल गयी थी जिसकी जाँच करने केलिए सिविल लाइन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सौंप दिया गया है। युवती के चेहरे पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है। पुलिस ने आस पास के लोगों पूछताछ करने की कोसिस की औ रबंगले पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच के लिए डीवीआर (DVR) जब्त भी कर लिया किया गया है।
75 की उम्र में रिटायरमेंट का इशारा? मोहन भागवत के बयान से मोदी को लेकर सियासत गरमाई, केजरीवाल ने फिर उठाए सवाल!
विधायक पुत्र का बयान( )
अभियंत सिंह गौर ने मीडिया को बताया कि घटना के समय वह दिल्ली में थे और उन्हें फोन पर उनकी पत्नी और 17 साल के बेटे ने इस घटना की सूचना दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि सपना रैकवार उनकी नौकरानी नहीं, बल्कि परिवार की सदस्य की तरह थी। उन्होंने कहा कि परिवार उसकी शादी के लिए रिश्ता भी ढूंढ रहा था वह पांच साल की उम्र से उनके साथ रह रही थी। उसके परिवार ने उसकी शादी भी कराई थी।शादी के बाद उसका बेटा और पति उसके घर में रहते थे और घर की देख रेख भी करते थे। कांग्रेस विधायक का पुत्र, अभियंत सिंह का परिवार इस घटना को लेकर के बहुत दुखी है और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि सपना ने ऐसा कदम क्यों उठाया।उनका यह भी कहना है कि सपना एक बहुत सुलझी हुई लड़की थी और बचपन से साथ रहने के कारण उसका हमारे परिवार के साथ बहुत गहरा रिश्ता बन गया था। इस घटना को लेकर उनके घर में सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी है और जल्द ही पुलिस कार्रवाई की मांग भी की है।
जासूसी मामले में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में पेशी, वकील का आरोप- चालान देने से कतरा रही पुलिस
पुलिस की जांच
पुलिस ने प्राथमिक तौर पर इसे आत्महत्या का मामला बताया है। हालांकि, सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने कहा है कि पुलिस सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतक युवती के परिजनों के बयान आने के बाद ही इस मामले का पूरा सच सामने आ पाएगा। फिलहाल, सपना की मां ने अभी तक पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है।मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सपना के चेहरे पे चोट के निशान भी थे जिस से इस बात का पता चलता है की उसे घटना के समय या तो उसे गिरने से चोट लगी थी या फिर उसके चेहरे पर धारदार हतियार से हमला किया गया था।
थिएटर कमांड को लेकर एयर चीफ मार्शल की चेतावनी, जल्दबाजी नहीं, भारत को अपनाना चाहिए अपना मॉडल