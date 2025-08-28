Home > मध्य प्रदेश > Chattarpur News: विधायक के घर मिला युवती का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Chattarpur News: विधायक के घर मिला युवती का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Chattarpur News:छतरपुर स्थित बंगले पर एक 20 वर्षीय युवती का शव मिला है, पुलिस सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है

Published By: Ratna Pathak
Published: August 28, 2025 18:58:00 IST

Chattarpur News: विधायक के घर मिला युवती का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

छतरपुर,मध्य प्रदेश: टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक चंदा सिंह गौर के बेटे अभियंत सिंह गौर के छतरपुर स्थित बंगले पर एक 20 वर्षीय युवती का शव मिला है। यह शव बंगले के पीछे एक आम के पेड़ से लटका मिला। मृतक युवती की पहचान सपना रैकवार के रूप में हुई है।लड़की का शव घर के पिछले हिस्से में पेड़ से लटका हुआ मिला है।पुलिस ने शव को पोटमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गयी है।

घटना का विवरण 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है, लेकिन इसकी जानकारी बुधवार शाम को ही पुलिस को मिल गयी थी जिसकी जाँच करने केलिए सिविल लाइन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सौंप दिया गया है। युवती के चेहरे पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है। पुलिस ने आस पास के लोगों पूछताछ करने की कोसिस की औ रबंगले पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच के लिए डीवीआर (DVR) जब्त भी कर लिया किया गया है।

75 की उम्र में रिटायरमेंट का इशारा? मोहन भागवत के बयान से मोदी को लेकर सियासत गरमाई, केजरीवाल ने फिर उठाए सवाल!

विधायक पुत्र का बयान( ) 

अभियंत सिंह गौर ने मीडिया को बताया कि घटना के समय वह दिल्ली में थे और उन्हें फोन पर उनकी पत्नी और 17 साल के बेटे ने इस घटना की सूचना दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि सपना रैकवार उनकी नौकरानी नहीं, बल्कि परिवार की सदस्य की तरह थी। उन्होंने कहा कि परिवार उसकी शादी के लिए रिश्ता भी ढूंढ रहा था वह पांच साल की उम्र से उनके साथ रह रही थी। उसके परिवार ने उसकी शादी भी कराई थी।शादी के बाद उसका बेटा और पति उसके घर में रहते थे और घर की देख रेख भी करते थे। कांग्रेस विधायक का पुत्र, अभियंत सिंह का परिवार इस घटना को लेकर के बहुत दुखी है और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि सपना ने ऐसा कदम क्यों उठाया।उनका यह भी कहना है कि सपना एक बहुत सुलझी हुई लड़की थी और बचपन से साथ रहने के कारण उसका हमारे परिवार के साथ बहुत गहरा रिश्ता बन गया था। इस घटना को लेकर उनके घर में सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी है और जल्द ही पुलिस कार्रवाई की मांग भी की है।

जासूसी मामले में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में पेशी, वकील का आरोप- चालान देने से कतरा रही पुलिस

पुलिस की जांच 

पुलिस ने प्राथमिक तौर पर इसे आत्महत्या का मामला बताया है। हालांकि, सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने कहा है कि पुलिस सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतक युवती के परिजनों के बयान आने के बाद ही इस मामले का पूरा सच सामने आ पाएगा। फिलहाल, सपना की मां ने अभी तक पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है।मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सपना के चेहरे पे चोट के निशान भी थे जिस से इस बात का पता चलता है की उसे घटना के समय या तो उसे गिरने से चोट लगी थी या फिर उसके चेहरे पर धारदार हतियार से हमला किया गया था। 

थिएटर कमांड को लेकर एयर चीफ मार्शल की चेतावनी, जल्दबाजी नहीं, भारत को अपनाना चाहिए अपना मॉडल

Tags: Chattarpur murder case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
Chattarpur News: विधायक के घर मिला युवती का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Chattarpur News: विधायक के घर मिला युवती का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chattarpur News: विधायक के घर मिला युवती का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
Chattarpur News: विधायक के घर मिला युवती का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
Chattarpur News: विधायक के घर मिला युवती का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
Chattarpur News: विधायक के घर मिला युवती का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?