12वीं का रिजल्ट बना काल! फेल होने पर छात्र ने लगा ली फांसी, फिर दादी ने सदमे में तोड़ा दम

बुधवार यानी 13 मई को सीबीएसई 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ. ये रिजल्ट एक परिवार के लिए काल बन गया. परीक्षा में सप्लीमेंट्री आने से दुखी छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. अपने पोते की मौत को दादी सह ना सकी और उनकी भी सदमे में जान चली गई. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

कहां का है मामला?

यह मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र के छोटे लुहारपुरा का है. जहां 18 वर्षीय आर्यमन सिंह सिसोदिया ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. यह घटना तब घटी जब बुधवार यानी 13 मई को सीबीएसई का 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ. और पता चला कि उसका सप्लीमेंट्री आया है. इस दुख को वह सहन नहीं कर सका और फांसी लगा ली.

दादी की सदमे में गई जान

अपने पोते की मौत की खबर सुन मृतक छात्र की दादी सदमे में चली गईं और तबीयत बहुत खराब हो गई. परिवार यह देख चिंतित हो गया और उन्हें आनन-फानन में तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गुरुवार देर शाम उनकी भी मौत हो गई. डॉक्टर ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताया. एक रिजल्ट की वजह से परिवार के दो लोगों की जान चली गई. परिवार के सभी सदस्य गहरे शोक में हैं. एक तो इकलौते चिराग और फिर बुर्जुग महिला की मौत ने सभी को चौंका दिया है.

एक रिजल्ट आपका भविष्य नहीं तय करता

कहते हैं ना कि एक कागज का टुकड़ा आपका भविष्य नहीं तय कर सकता. लेकिन रिजल्ट को छात्र ने इतना सीरियस ले लिया कि फेल होने पर उसने आत्महत्या कर ली. आजकल के छात्रों को ये समझना होगा कि एक बार फेल हो जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि आपको कई और मौके मिलते हैं, इसे सुधारने के. समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं, जिन्होंने परिक्षाओं में फेल होने के बाद भी आगे चलकर अपने देश का नाम रौशन किया.