Caught On Camera: ‘तुम सब हमारे नौकर हो’ इसके बाद ASI-युवक ने कर दी एक-दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात

Caught On Camera: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. पिछले दिनों शहर स्थित एक चौराहे पर गलत दिशा (Wrong Side) से आ रहे मोटरसाइकिल सवार को ट्रैफिक विभाग के ASI ने रोकने की कोशिश की तो उससे विवाद हो गया. बहस और विवाद इस कदर बढ़ गया कि ASI ने सरेआम युवक को थप्पड़ जड़ दिया. मामला यहीं पर नहीं रुका बल्कि ASI के थप्पड़ मारने के बाद वहां पर मौजूद आरक्षक ने युवक की पाइप से युवक की पिटाई कर दी. इसका एक वीडियो पर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूरी घटना कैद है. वहीं, इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ट्रैफिक पुलिस इसी तरह लोगों से पेश आएगी. लोगों ने आरक्षक और एएसआई की हरकत पर महकमे की खूब आलोचना की है. हालांकि, इसमें ट्विस्ट यह है कि मोटरसाइकिल सवार युवक ने उलटे एएसआई को भी थप्पड़ मार दिया.

पूरा मामला ग्वालियर के स्टेशन बजरिया तिराहे का है. बताया जा रहा है कि युवक रॉन्ग साइड स्टेशन बजरिया से आ रहा था. वहीं, ड्यूटी पर तिराहे पर तैनात ASI सोनेराम ट्रैफिक पुलिस बल के साथ चेकिंग कर रहे थे. उनके साथ आरक्षक अंकित भी था. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो रॉन्ग साइड से आ रहे बाइक सवार युवक को रोकने पर ट्रैफिक पुलिस से बहस हो गई. कुछ देर में यह बहस गाली-गलौज में तब्दील हो गई. अचानक ASI सोनेराम ने युवक को थप्पड़ मार दिया तो जवाब में युवक ने भी ASI को थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद आरक्षक अंकित शर्मा ने पाइप से युवक की पिटाई कर दी. यह घटना 4 नवंबर की शाम के समय की है, जिसमें पड़ाव थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. वहीं बाइक चालक की बाइक भी जप्त कर ली है और अब उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

ग्वालियर के स्टेशन बजरिया तिराहे पर रॉन्ग साइड से आ रहे बाइक सवार युवक को रोकने पर ट्राफिक पुलिस से संवाद का वीडियो वायरल। बहस और गाली-गलौज के बाद ASI सोनेराम ने युवक को चांटा मारा, तो जवाब में युवक ने भी ASI को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद आरक्षक अंकित शर्मा ने पाइप से युवक की पिटाई कर दी। अब ऐसे ट्राफिक पुलिस काम करेगी? — खुरपेंच बुंदेलखंड (@Khurpenchbundel) November 10, 2026

पुलिस के साथ गाली-गलौज की युवक ने

वहीं, लोगों का कहना है कि पुलिस ASI सोनेराम ने रॉन्ग साइड बाइक चलाने पर युवक को रोका तो वो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और एएसआई से बहस और अभद्रता करने लगा. युवक ने पुलिस के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी, जिस पर एएसआई ने उसे थप्पड़ मार दिया. उस पर युवक भड़क गया और उसने पलटकर एएसआई को थप्पड़ मार दिया, जिस पर भारी विवाद हो गया. अब सोशल मीडिया पर भी इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

‘तुम सब पुलिस वाले हमारे नौकर हो’

उधर, विवाद बढ़ने पर बाद में पुलिस कर्मियों ने सेट पर पड़ाव थाना पुलिस को सूचना दी. इसके बाद में अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचा और युवक को पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि युवक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से कहा था -‘तुम सब पुलिस वाले हमारे नौकर हो और हमारे पैसों से तुम्हारी नौकरी चलती है.’ इस दौरान जब युवक से बाइक के कागजात मांगे गए तो वह धक्का मुक्की करने लगा. इसी दौरान ASI सोनेराम ने उसको थप्पड़ मार दिया. इस बीच बाइक सवार ने भी ASI की जोरदार थप्पड़ मार दिया और मौके पर मौजूद स्टाफ से उलझने लगा.