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जली लाश, हत्या का केस और जिंदा मिली मरी हुई बेटी, फिर किसकी हत्या के आरोप में निर्दोष पिता-भाई गए जेल? खुल गई पुलिस की पोल

Burhanpur Shivani Case: बुरहानपुर और महाराष्ट्र राज्य की सीमा से सटे इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस युवती को महाराष्ट्र पुलिस ने मृत मान लिया था और जिसके पिता और भाई को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया था, वह अब जीवित पाई गई है.

By: Shristi S | Published: May 28, 2026 3:38:03 PM IST

बुराहानपुर में जिंदा लौटी मरी हुई बेटी शिवानी Credit: AI
बुराहानपुर में जिंदा लौटी मरी हुई बेटी शिवानी Credit: AI


Burhanpur Shivani Case Twist: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और महाराष्ट्र राज्य की सीमा से सटे इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस युवती को महाराष्ट्र पुलिस ने मृत मान लिया था और जिसके पिता और भाई को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया था, वह अब जीवित पाई गई है.

युवती खुद सामने आई है, और उसने अपने परिवार वालों को बेकसूर बताते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है. इस खुलासे के बाद, पुलिस की जल्दबाजी और उनकी जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. इस बीच, यह मामला अब दोनों राज्यों की पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है.

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क्या है पूरा मामला?

यह मामला बुरहानपुर जिले के खकनार पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले खरकी गांव से जुड़ा है. गांव की रहने वाली शिवानी नाम की एक युवती अप्रैल महीने में अचानक लापता हो गई थी. बताया जाता है कि वह अरुण नाम के एक युवक के साथ चली गई थी. उसके परिवार वालों ने 1 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया.

एक अज्ञात शव मिलने के बाद कहानी में आया नया मोड़

लगभग दस दिन बाद, महाराष्ट्र के जलगांव जामोद इलाके में एक अज्ञात युवती का बिना सिर वाला और जला हुआ शव मिला. शव की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल काम साबित हुआ. महाराष्ट्र पुलिस ने पड़ोसी पुलिस थानों से संपर्क किया, जहां उन्हें खकनार से एक युवती के लापता होने की जानकारी मिली. इसके बाद बिना किसी ठोस पहचान के शव को शिवानी का मान लिया गया.

पर्याप्त सबूतों के अभाव के बावजूद, महाराष्ट्र पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया. इसके अलावा, अत्यधिक जल्दबाजी दिखाते हुए, पुलिस ने शिवानी के पिता, बापुरम कालमेगर, और उसके भाई, अजय को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें आरोपी बनाया. बाद में दोनों को बुलढाणा जेल भेज दिया गया। घटनाओं के इस मोड़ ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया.

जब सामने आया सच

हाल ही में इस मामले में तब एक नाटकीय मोड़ आया जब शिवानी जीवित पाई गई. अरुण नाम के एक युवक के साथ, वह सामने आई और उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. शिवानी ने साफ तौर पर कहा कि उसके पिता और भाई बेकसूर हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया था. उसने पुलिस से अपील की कि उसके परिवार के सदस्यों को तुरंत रिहा किया जाए.

खाकनार पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अभिषेक जाधव ने पुष्टि की कि लापता युवती जीवित मिल गई है. उन्होंने बताया कि युवती का पता लगा लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई अभी चल रही है. इस खुलासे के बाद, जांच का पूरा आधार ही पूरी तरह से बदल गया है.

महाराष्ट्र पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठे

इस मामले के सामने आने से महाराष्ट्र की जलगांव जामोद पुलिस के काम करने के तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. सिर्फ़ अंदाज़े के आधार पर बिना DNA टेस्ट किए या कोई और ठोस सबूत जुटाए किसी शव की पहचान करना और उसके बाद परिवार के सदस्यों को फंसाना, घोर लापरवाही माना जा रहा है. जानकारों का कहना है कि इससे जांच प्रणाली में एक बड़ी कमी उजागर होती है.

न्याय और जवाबदेही की मांग

इन घटनाओं के बाद, स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है. लोग ज़ोरदार ढंग से मांग कर रहे हैं कि उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, जिन्होंने बेकसूर लोगों को गलत तरीके से जेल भेजा था. इस बीच, पीड़ित परिवार के सामने एक अहम सवाल बना हुआ है: उन्हें उस भारी मानसिक और सामाजिक आघात के लिए मुआवज़ा कैसे मिलेगा, जिससे वे गुज़रे हैं? 

हालांकि परिवार को इस बात से निश्चित रूप से राहत मिली है कि शिवानी जीवित मिल गई है, लेकिन उसके पिता और भाई की रिहाई सुनिश्चित करने और आखिरकार न्याय पाने की प्रक्रिया अभी बाकी है. यह मामला पुलिस तंत्र की जवाबदेही और जांच प्रक्रियाओं की ईमानदारी पर एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है एक ऐसा मुद्दा जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं.

Tags: Madhya Pradeshmp police
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