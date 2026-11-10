MP: दुल्हन की तरह सजा घर, बजे मंगल-गीत! बुरहानपुर में किसान परिवार ने गर्भवती गाय को माना घर का सदस्य; धूमधाम से कराई गोदभराई

Burhanpur Cow Baby Shower Ceremony: आमतौर पर घर में किसी महिला के गर्भवती होने पर परिवार में खुशियों का माहौल होता है. होने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और गोदभराई जैसी रस्में निभाई जाती हैं. लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक किसान परिवार ने ऐसी ही खुशियां अपनी गाय के लिए मनाईं. यहां तक दंपति ने गर्भवती गौमाता को परिवार की सदस्य मानकर उसकी गोदभराई का भव्य आयोजन किया. गाय को दुल्हन की तरह सजाया गया, महिलाओं ने पारंपरिक रस्में निभाईं और इस खुशी में रिश्तेदारों के साथ पूरे गांव को भोज भी कराया गया. इस अनोखी पहल की अब हर तरफ चर्चा हो रही है.

गाय के लिए मंडप सजाया गया और महिलाओं ने रस्में निभाईं

यह अनोखा कार्यक्रम बुरहानपुर ज़िला हेडक्वार्टर से करीब 20 किलोमीटर दूर बोरसर गांव में हुआ. किसान हरिभाऊ चौधरी और उनकी पत्नी बेबाबाई चौधरी ने अपनी प्रेग्नेंट गाय की गोद भराई करने का फ़ैसला किया. दंपति ने गाय को परिवार का एक अहम हिस्सा माना और पूरे रीति-रिवाज़ों के साथ एक समारोह आयोजित किया. गाय को दुल्हन की तरह सजाया गया. एक रस्मी पूजा की गई और महिलाओं ने पारंपरिक गोद भराई की रस्में निभाईं. रिश्तेदारों और गांववालों को भी बुलाया गया था.

यह कार्यक्रम महाराष्ट्र की परंपरा से जुड़ा

किसान परिवार ने महाराष्ट्र की पारंपरिक ‘दोहले जेवन’ रस्म के आधार पर यह कार्यक्रम आयोजित किया. यह परंपरा एक प्रेग्नेंट महिला की गोद भराई और आने वाले बच्चे के स्वागत की खुशी का जश्न मनाती है. समारोह के दौरान, एक खिलौने को बच्चे को दिखाने वाले पालने में सिंबॉलिक रूप से झुलाया गया. किसान बेबाबाई चौधरी ने बताया कि जब भी उनके परिवार में कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो गोद भराई का कार्यक्रम होता है. गाय भी उनके परिवार का सदस्य है. उनके अनुसार, गाय के आने से परिवार में सुख, समृद्धि और खुशी बढ़ी है। इसी भावना के साथ उन्होंने गाय के लिए यह उत्सव मनाया.

रिश्तेदारों और गांव वालों के लिए दावत

गोद भराई की रस्में पूरी होने के बाद, सभी मेहमानों के लिए एक खास दावत का इंतज़ाम किया गया. हलवाई बुलाए गए थे. पूरे कार्यक्रम के दौरान भजन और कीर्तन भी किए गए, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया. किसान रमाकांत मोरे ने चौधरी परिवार की इस पहल को पशु प्रेम और सामाजिक मेलजोल का एक अच्छा उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि जानवर इंसान की ज़िंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं और हमें उनके प्रति अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए.

खरगोन में भी किसानों ने पड़वा का त्योहार मनाया

मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में भी जानवरों के प्रति प्यार और सम्मान साफ़ दिखा. यहां, पहाड़ सिंहपुरा में किसानों ने पारंपरिक पड़वा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया. इस मौके पर जानवरों को नहलाकर फूलों और रंगों की मालाओं से सजाया गया. उन्हें मिठाई खिलाई गई और पारंपरिक जुलूस भी निकाला गया. गांवों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है. रघुवंशी, मारू, डांगी और पाल-गड़रिया समुदायों में इस त्योहार का खास महत्व है. सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार, किसान अपने जानवरों की पूजा करते हैं और अपने परिवार और खेती में खुशी और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं.