Burhanpur fire news: बुरहानपुर में आग का कहर, 40 एकड़ फसल जलकर राख, लाखों का नुकसान

Burhanpur fire news: बुरहानपुर जिले में भीषण गर्मी और तेज हवाओं का असर अब किसानों पर भारी पड़ने लगा है. बढ़ते तापमान और लू के बीच जिले के कई गांवों में आगजनी की घटनाओं ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. बोहरड़ा, हसीनाबाद, राजोरा और लोखंडिया क्षेत्र में लगी भीषण आग से करीब 30 से 40 एकड़ फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

खेतों में अचानक भड़की आग, फसलें हुई राख

जानकारी के अनुसार, राजोरा गांव के मक्के के खेत में अचानक आग लग गई. तेज हवाओं के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के खेतों को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि किसानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. मक्के की फसल पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई. वहीं, भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते केले की फसल भी झुलसकर खराब हो रही है.

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

प्रत्यक्षदर्शियों और किसानों के अनुसार, खेतों के पास से गुजर रही बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है. आग ने देखते ही देखते बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई.

मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल

घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया. दमकल विभाग की गाड़ियां भी घटनास्थल पर पहुंचीं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने के कारण नुकसान और अधिक बढ़ गया. आग के कारण क्षेत्र में सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

किसानों में आक्रोश, मुआवजे की मांग

इस घटना के बाद किसानों में भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि हर वर्ष इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन और बिजली विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते. किसानों ने प्रशासन से उचित मुआवजा देने और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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