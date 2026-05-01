Home > मध्य प्रदेश > Burhanpur fire news: बुरहानपुर में आग का कहर, 40 एकड़ फसल जलकर राख, लाखों का नुकसान

Burhanpur fire news: बुरहानपुर में आग का कहर, 40 एकड़ फसल जलकर राख, लाखों का नुकसान

Burhanpur fire news: बुरहानपुर जिले के कई गांवों में भीषण आग लगने से 30-40 एकड़ फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ. तेज हवाओं और गर्मी के कारण आग तेजी से फैली. शॉर्ट सर्किट को आग का संभावित कारण माना जा रहा है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 1, 2026 1:51:17 PM IST

बुरहानपुर में 40 एकड़ फसल जली
बुरहानपुर में 40 एकड़ फसल जली


Burhanpur fire news: बुरहानपुर जिले में भीषण गर्मी और तेज हवाओं का असर अब किसानों पर भारी पड़ने लगा है. बढ़ते तापमान और लू के बीच जिले के कई गांवों में आगजनी की घटनाओं ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. बोहरड़ा, हसीनाबाद, राजोरा और लोखंडिया क्षेत्र में लगी भीषण आग से करीब 30 से 40 एकड़ फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

खेतों में अचानक भड़की आग, फसलें हुई राख

जानकारी के अनुसार, राजोरा गांव के मक्के के खेत में अचानक आग लग गई. तेज हवाओं के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के खेतों को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि किसानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. मक्के की फसल पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई. वहीं, भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते केले की फसल भी झुलसकर खराब हो रही है.

You Might Be Interested In

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

प्रत्यक्षदर्शियों और किसानों के अनुसार, खेतों के पास से गुजर रही बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है. आग ने देखते ही देखते बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई.

मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल

घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया. दमकल विभाग की गाड़ियां भी घटनास्थल पर पहुंचीं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने के कारण नुकसान और अधिक बढ़ गया. आग के कारण क्षेत्र में सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

किसानों में आक्रोश, मुआवजे की मांग

इस घटना के बाद किसानों में भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि हर वर्ष इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन और बिजली विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते. किसानों ने प्रशासन से उचित मुआवजा देने और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: burhanpur fire news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Burhanpur fire news: बुरहानपुर में आग का कहर, 40 एकड़ फसल जलकर राख, लाखों का नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Burhanpur fire news: बुरहानपुर में आग का कहर, 40 एकड़ फसल जलकर राख, लाखों का नुकसान
Burhanpur fire news: बुरहानपुर में आग का कहर, 40 एकड़ फसल जलकर राख, लाखों का नुकसान
Burhanpur fire news: बुरहानपुर में आग का कहर, 40 एकड़ फसल जलकर राख, लाखों का नुकसान
Burhanpur fire news: बुरहानपुर में आग का कहर, 40 एकड़ फसल जलकर राख, लाखों का नुकसान