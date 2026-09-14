Home > मध्य प्रदेश > 2017 में शादी, 2026 में तलाक…कौन हैं हिमाद्री सिंह, जिनका पति नरेंद्र सिंह मरावी से हुआ तलाक, कैसा है दोनों का राजनीतिक सफर?

2017 में शादी, 2026 में तलाक…कौन हैं हिमाद्री सिंह, जिनका पति नरेंद्र सिंह मरावी से हुआ तलाक, कैसा है दोनों का राजनीतिक सफर?

Himadri Singh Divorce: बीजेपी सांसद हिमाद्री सिंह का पति नरेंद्र सिंह मरावी से तलाक हो गया है. बताया जा रहा है कि दोनों की शादी 23 नवंबर, 2017 को अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में हुई थी. लंबे समय से दोनों अलग रह रहे हैं. अब दोनों का तलाक हो गया है. ऐसे में आइए दोनों के राजनीतिक सफर के बारे में जानते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: September 14, 2026 10:42:43 PM IST

बीजेपी सांसद हिमाद्री सिंह का हुआ तलाक
बीजेपी सांसद हिमाद्री सिंह का हुआ तलाक


Himadri Singh Divorce: मध्यप्रदेश (MP News) के शहडोल लोकसभा सीट से दो बार की बीजेपी सांसद हिमाद्री सिंह का पति नरेंद्र सिंह मरावी का तलाक हो गया है. बताया जा रहा है कि दोनों पिछले कई वर्षों से अलग-अलग रह रहे थे. कोर्ट ने तलाक के आवेदन पर निर्णय देते हुए डिक्री पारित कर दी है. बताते चलें कि दोनों की शादी 23 नवंबर 2017 को अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में हुई थी. दोनों की एक बेटी गिरिशा कुमारी सिंह है, जो हिमाद्री के साथ रहती हैं.

दरअसल, हिमाद्री सिंह मध्यप्रदेश के बड़े आदिवासी राजनीतिक परिवार से आती हैं. उनके पिता दलवीर सिंह कांग्रेस के कद्दावर आदिवासी नेता रहे और राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे. उनकी मां राजेश नंदिनी सिंह कोतमा से विधायक और शहडोल से सांसद रह चुकी थीं. हिमाद्री के माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है.

You Might Be Interested In

9 साल बाद आपसी सहमति से हुआ तलाक

बीजेपी सांसद हिमाद्री सिंह और नरेंद्र सिंह मरावी का 9 साल बाद आपसी सहमति से तलाक हो गया है. राजेंद्रग्राम न्यायालय ने 3 सितंबर को तलाक की डिग्री पारित की. हिमाद्री सिंह और नरेंद्र सिंह मरावी की शादी 23 नवंबर, 2017 को हिंदू रीति-रिवाद से हुई थी. बताया जा रहा है कि 2021 से दोनों अलग रह रहे थे. छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने के बाद दोनों ने अलग रहने का फैसला लिया था. कोर्ट में दोनों ने साथ रहने की संभावना नहीं होने की बात कही थी. सुलह की कोशिश भी नाकाम हो गई. छह महीने की अवधि के बाद तलाक हो गया है. बेटी गिरिशा सिंह हिमाद्री के साथ रहेगी. बेटी के पालन-पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी हिमाद्री सिंह की होगी. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि हिमाद्री ने खुद और बेटी के लिए कोई भरण पोषण नहीं मांगा.

यह भी पढ़ें – Rajasthan Nagar Nikay Chunav Results 2026: कौन हैं ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस के टिकट पर बनने चली थीं सांसद, अब हार गई पार्षद का चुनाव

हिमाद्री सिंह का राजनीतिक सफर

38 वर्षीय हिमाद्री सिंह शहडोल से लगातार 2 बार जीतकर लोकसभा सांसद बनीं हैं. 2019 में पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचीं थीं. इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचीं. हिमाद्री के पिता दलबीर सिंह तीन बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं. दलबीर सिंह 1980, 1984 और 1991 में लोकसभा पहुंचे. इसके अलावा, वो राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं.

मां राजेश नंदिनी सिंह 1993 में विधानसभा और 2009 में लोकसभा चुनाव जीतीं. 2009 में राजेश नंदिनी ने बीजेपी के नरेंद्र सिंह मरावी को हराया था. राजेश नंदिनी ने नरेंद्र मरावी को 13,415 वोटों से हराया था. 2016 में कांग्रेस के टिकट पर शहडोल उपचुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के ज्ञान सिंह से हार गईं. इसके बाद, 20 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुईं. बीजेपी में शामिल होने के बाद शहडोल से लोकसभा चुनाव लड़ीं और जीतीं. 2019 से शहडोल की सियासत में हिमाद्री सिंह बीजेपी का प्रमुख चेहरा रहीं हैं.

कौन हैं नरेंद्र सिंह मरावी?

नरेंद्र सिंह मरावी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं. उन्होंने विदिशा के सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की है.

  • 1997 में ABVP से राजनीतिक सफर की शुरुआत की.
  • 2000 से 2003 तक ABVP के प्रांत जनजाति छात्र प्रमुख रहे.
  • 2004 से 2009 तक जिला पंचायत अनूपपुर के सदस्य रहे.
  • 2004 से 2006 तक बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य रहे.
  • 2006 से 2009 तक बीजेपी युवा मोर्चा अनूपपुर के जिला अध्यक्ष रहे.
  • 2009 में शहडोल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बने.
  • 2009 में राजेश नंदिनी सिंह से 13,415 वोटों से हारे.
  • 2010 से 2013 तक बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे.
  • 2014 से 2015 तक बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे.
  • 2015 से 2018 तक MP अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे.

यह भी पढ़ें – Jaipur Nagar Nigam Chunav Results 2026: जयपुर नगर निगम में जेन जी की एंट्री, कौन हैं फैज हसन? जिन्होंने 21 साल की उम्र में जीता…

Tags: MP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देश के 8 सबसे चमत्कारी गणेश मंदिर, जहां पूरी होती...

September 14, 2026

क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड के बेटे करने वाले हैं...

September 14, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे ज्यादा फेंकने वाले कंटेस्टेंट्स

September 13, 2026

अब कहां हैं ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान?

September 13, 2026

पुराने PF के पैसे को नए खाते में करना है...

September 13, 2026

एक हादसा और बदल गई महिमा चौधरी की जिंदगी…

September 13, 2026
2017 में शादी, 2026 में तलाक…कौन हैं हिमाद्री सिंह, जिनका पति नरेंद्र सिंह मरावी से हुआ तलाक, कैसा है दोनों का राजनीतिक सफर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

2017 में शादी, 2026 में तलाक…कौन हैं हिमाद्री सिंह, जिनका पति नरेंद्र सिंह मरावी से हुआ तलाक, कैसा है दोनों का राजनीतिक सफर?
2017 में शादी, 2026 में तलाक…कौन हैं हिमाद्री सिंह, जिनका पति नरेंद्र सिंह मरावी से हुआ तलाक, कैसा है दोनों का राजनीतिक सफर?
2017 में शादी, 2026 में तलाक…कौन हैं हिमाद्री सिंह, जिनका पति नरेंद्र सिंह मरावी से हुआ तलाक, कैसा है दोनों का राजनीतिक सफर?
2017 में शादी, 2026 में तलाक…कौन हैं हिमाद्री सिंह, जिनका पति नरेंद्र सिंह मरावी से हुआ तलाक, कैसा है दोनों का राजनीतिक सफर?
2017 में शादी, 2026 में तलाक…कौन हैं हिमाद्री सिंह, जिनका पति नरेंद्र सिंह मरावी से हुआ तलाक, कैसा है दोनों का राजनीतिक सफर?