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‘मैं गधा हूं’, खुद को ये क्या बोल गए MLA साहब, भीड़ ने भी जमकर लिए मजे; वीडियो हुआ वायरल

BJP MLA Viral Video: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बुधवार को कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, 27% OBC रिज़र्वेशन की मांग को लेकर हाल ही में शिवपुरी में प्रोटेस्ट किया गया.

By: Heena Khan | Published: October 16, 2026 10:02:05 AM IST

BJP MLA Viral video
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BJP MLA Viral Video: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बुधवार को कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, 27% OBC रिज़र्वेशन की मांग को लेकर हाल ही में शिवपुरी में प्रोटेस्ट किया गया. इस दौरान OBC महासभा के सदस्य मेमोरेंडम देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. बता दें कि प्रोटेस्ट के दौरान शिवपुरी के BJP MLA देवेंद्र जैन और एक युवक के बीच वहाँ अच्छी-खासी बहस हो गई थी. इस दौरान युवक ने MLA से कहा, ‘तुम गधे हो, मैं ग्रेजुएट हूं.’ यह सुनकर भीड़ ने ज़ोरदार तालियां बजाईं. MLA फिर वहाँ से चले गए. बता दें कि इस हैरान कर देने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

जमकर हुई थी नारेबाजी 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि OBC महासभा ने 27% रिज़र्वेशन लागू करने की मांग को लेकर यहां जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ. इस दौरान शिवपुरी कलेक्ट्रेट पर भारी मात्रा में भीड़ इखट्टी हो गई. पोहरी MLA कैलाश कुशवाह भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए. प्रोटेस्ट करने वाले इस बात से भी नाराज़ थे कि कलेक्टर उनका मेमोरेंडम लेने नहीं आए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोटेस्ट के दौरान लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर, MLA, मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए. प्रोटेस्ट करने वालों ने कहा कि वे भी देश के नागरिक हैं और उन्हें अपनी मांगें रखने का पूरा हक है. उन्होंने मांग की कि कलेक्टर खुद आकर मेमोरेंडम लें.

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‘मैं गधा हूँ’- MLA साहब 

वहीं इस प्रोटेस्ट के दौरान, शिवपुरी MLA देवेंद्र जैन कलेक्ट्रेट पहुंचे. एक युवक उनके पास आया. युवक ने 27% OBC रिज़र्वेशन का मुद्दा उठाया, यह दावा करते हुए कि यह कोर्ट का फ़ैसला है. MLA ने उससे पूछा कि क्या वो गधा है. युवक ने जवाब दिया, “वो ग्रेजुएट है, और MLA इस दौरान बोले मैं गधा हूँ.” भीड़ ने युवक की बात पर तालियां बजाईं, और MLA फिर चले गए.



 

Tags: bjp newsMP Newsviral video
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