सिर मुंडवाया, फिर शिव मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ बदला धर्म, बकरीद की कुर्बानी से आहत बिलाल बना ‘विशाल’

हाल ही में मुस्लिमों का त्योहार बकरीद मनाया गया, जिसमें बकरों की कुर्बानी दी जाती है. इस बात से मध्य प्रदेश का बिलाल बचपन से ही दुखी था. वह इतनी तादाद में बेजुबानों की कुर्बनी से बहुत आहत था. इसी वजह से उसने सनातन धर्म को अपनाने का निर्णय लिया. बिलाल नाम के युवक ने पहले सिर मुंडवाया, शरीर की शुद्धिकरण करवाई, फिर गेरुआ वस्त्रों को पहनकर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की. और मंत्रोच्चार-जयकारों के साथ हिंदू धर्म अपनाते हुए बिलाल से विशाल बन गया.

कहां की है घटना?

यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का है. खिरकिया का रहने वाला बिलाल बस ऑपरेटर का काम करता है. वह मुस्लिम समुदाय प्रतिवर्ष बकरीद के त्योहार पर बेजुबानों की कुर्बानी देने को लेकर बहुत दुखी थी. उसका अंतर्मन इसे झेलने की गवाही नहीं देता था. इसलिए उसने मुस्लिम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म अपनाने का फैसला किया. और अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया. बिलाल ने महादेवगढ़ के संचालक अशोक पालीवाल के सामने अपनी कहानी बताई और कहा कि वह अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है.

बचपन से ही सनानत धर्म से था प्रभावित

बिलाल से विशाल बने व्यक्ति ने बताया कि उसका बचपन से ही सनातन धर्म के प्रति गहरा लगाव था. उसने बताया कि बकरीद पर बकरों को कटता हुआ वह नहीं देख पाता था. इसलिए उसने यह धर्म अपना लिया.

सिर मुंडवाया और शिव मंदिर में की पूजा अर्चना

शनिवार शाम को महादेवगढ़ में बिलाल का सनानत धर्म में आने के लिए विधि विधान से स्वागत किया. पहले उसने सिर मुंडवाया, फिर शरीर की शुद्धिकरण करवाई, जिसमें गंगाजल, गो-दुग्ध,पंचामृत, गोमूत्र, गौ-गोबर, तुलसी रज, फल, धातु, पंचगव्य और कोष से स्नान कराया गया. इसके बाद उसने गेरुआ वस्त्र पहनकर महादेव मंदिर में आरती की. फिर मंत्रोच्चार और जयकारों के साथ वह बिलाल से विशाल बन गया. अब वह रामायण का पाठ भी करेगा. इसके वीडियोज भी सामने आए हैं.

Heartbroken by Bakrid goat slaughter, Bilal embraced Sanatan Dharma & became Vishal in Khandwa, MP. Purified at Mahadevgarh Shiva Mandir with mundan & grand aarti chanting Har Har Mahadev. #GharWapsi pic.twitter.com/0apKemTHYF — Amitabh Chaudhary (@MithilaWaaala) May 31, 2026

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