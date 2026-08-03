Home > क्राइम > शराब पीकर घर आया पति, पत्नी के साथ करने लगा उल्टी हरकतें; फिर हुआ ऐसा कांड, इलाके में फैल गई दहशत!

शराब पीकर घर आया पति, पत्नी के साथ करने लगा उल्टी हरकतें; फिर हुआ ऐसा कांड, इलाके में फैल गई दहशत!

पति भोपाल में मजदूरी करता है. वो शराब पीकर घर आया था जहां पत्नी पहले से अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रही थी. दोनों का चैनल बदलने को लेकर विवाद हुआ था जिस पर महिला इतना आग बबूला हो गई कि उसने पति के सिर और गाल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.

By: Kajal Jain | Published: August 3, 2026 9:40:01 AM IST

शराब पीकर घर आया पति, पत्नी के साथ करने लगा उल्टी हरकतें; फिर हुआ ऐसा कांड, इलाके में फैल गई दहशत!
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टीवी देखने के शौकीन लोग रिमोट के लिए आपस में नोकझोंक करते ही है. चैनल बदलने को लेकर घर-परिवार में हल्की-फुल्की तकरार भी हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.यह घटना चोला मंदिर थाना इलाके की है जहां एक शराबी पति जब नशे में धुत होकर घर लौटा और पत्नी के देखते-देखते अचानक टीवी का चैनल बदल दिया, तो यह छोटी सी बात देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई. गुस्से से आगबबूला हुई पत्नी ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि पति लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. आइए जानते हैं आखिर क्या है यह पूरा सनसनीखेज मामला और क्यों घर का यह झगड़ा थाने तक जा पहुंचा.

आखिर क्या है पूरा मामला? 

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, घायल पति का नाम राकेश अहिवार है, जो मूल रूप से विदिशा जिले का रहने वाला है और भोपाल के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कॉलोनी में मजदूरी करके अपना परिवार चलाता है. शुक्रवार को राकेश जब भारी नशे की हालत में घर वापस लौटा, तो उसकी पत्नी राममणि अहिवार आराम से टीवी पर अपना मनपसंद प्रोग्राम देख रही थी. नशे में चूर राकेश ने घर आते ही बिना किसी लिहाज के टीवी का चैनल बदल दिया. पत्नी को यह बात नागवार गुजरी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में अंधी हो चुकी राममणि ने घर में रखी लोहे की दरांती उठाई और अपने ही पति पर ताबड़तोड़ वार कर दिया.

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गंभीर रूप से घायल हुआ पति

इस भयानक हमले में राकेश के सिर और गाल पर गंभीर चोटें आईं और वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा. गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों ने तुरंत बीच-बचाव किया और मामले को शांत कराया. इसके बाद खून से सने राकेश को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके घावों का इलाज किया और पुष्टि की कि चोटें किसी धारदार हथियार की वजह से लगी हैं.

थाने पहुंचा पति-पत्नी विवाद 

अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद शनिवार को चोला मंदिर थाने में आरोपी पत्नी राममणि अहिवार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पति-पत्नी आए दिन छोटी-छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे. दंपति के 2 बच्चे भी है. पति मजदूरी करके घऱ चालता है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने इलाके में सनसनी जरूर फैला दी है.

ये भी पढ़ें:- ‘राज खुल जाता तो बदनामी हो जाती…’ स्कूल के प्यार की बेरहम हत्या, 6 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा… 10 दिन हुआ बर्बरता का खुलासा!

Tags: Bhopal NewsHusband Wife disputemadhya pradesh newsMP News
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