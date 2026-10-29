Home > मध्य प्रदेश > Viral Video: बड़े तालाब में छलांग लगाने ही वाली थी युवती, सोलर पैनल पर अटकी, फिर फरिश्ता बनकर पहुंचे गोताखोर

Viral Video: बड़े तालाब में छलांग लगाने ही वाली थी युवती, सोलर पैनल पर अटकी, फिर फरिश्ता बनकर पहुंचे गोताखोर

Bhopal Viral Video: भोपाल के बड़े तालाब में वीआईपी रोड के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवती ने छलांग लगाने की कोशिश की. फिर गोताखोरों ने बचाई जान.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 29, 2026 10:23:49 PM IST

नदी में कूदने जा रही युवती ने, गोताखोरों ने बचाई जान
नदी में कूदने जा रही युवती ने, गोताखोरों ने बचाई जान


भोपाल में गुरुवार को वीआईपी रोड के पास बड़े तालाब में एक युवती के छलांग लगाने की कोशिश से हड़कंप मच गया. युवती रेलिंग पार कर सोलर पैनल तक पहुंच गई थी. तभी वहां मौजूद एक गोताखोर ने उसे देख लिया और समय रहते हाथ पकड़कर रोक लिया. इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

क्या है पूरा मामला?

भोपाल वीआईपी रोड के पास एक युवती के छलांग लगाने की कोशिश से अफरा-तफरी मच गई. वह रेलिंग पार कर दूसरी ओर लगे सोलर पैनलों तक पहुंच गई थी. तभी वहां तैनात एक गोताखोर की नजर उस पर पड़ी और उसने तुरंत युवती का हाथ पकड़ लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवती काफी देर तक तालाब में कूदने की बात कहती रही. हालांकि, गोताखोर ने उसे सुरक्षित जगह पर रोके रखा और पानी में नहीं कूदने दिया. बाद में युवती को तलैया थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया.

वीडियो हो रहा वायरल 

इंटरनेट पर इस घटना का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक युवती सोलर पैनल पर अटकी हुई है और वहां मौजूद लोग उसे बचा रहे हैं. समय रहते लोग पहुंच गए, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी. 

Tags: Bada TalabBhopal NewsBhopal Viral VideoGirl Rescue Video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं काशवी हीरानंदानी?

October 28, 2026

जम्मू के 5 मंदिर, जो हैं इस शहर की पहचान

October 27, 2026

करवा चौथ पर ये मेहंदी डिजाइन लगाएं

October 26, 2026

कौन हैं सारा गुरपाल, जिन्हें मिल रही धमकियां?

October 25, 2026

प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या...

October 24, 2026

मल्लिका शेरावत ने शादी के बाद क्यों लिया तलाक?

October 24, 2026
Viral Video: बड़े तालाब में छलांग लगाने ही वाली थी युवती, सोलर पैनल पर अटकी, फिर फरिश्ता बनकर पहुंचे गोताखोर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Viral Video: बड़े तालाब में छलांग लगाने ही वाली थी युवती, सोलर पैनल पर अटकी, फिर फरिश्ता बनकर पहुंचे गोताखोर
Viral Video: बड़े तालाब में छलांग लगाने ही वाली थी युवती, सोलर पैनल पर अटकी, फिर फरिश्ता बनकर पहुंचे गोताखोर
Viral Video: बड़े तालाब में छलांग लगाने ही वाली थी युवती, सोलर पैनल पर अटकी, फिर फरिश्ता बनकर पहुंचे गोताखोर
Viral Video: बड़े तालाब में छलांग लगाने ही वाली थी युवती, सोलर पैनल पर अटकी, फिर फरिश्ता बनकर पहुंचे गोताखोर
Viral Video: बड़े तालाब में छलांग लगाने ही वाली थी युवती, सोलर पैनल पर अटकी, फिर फरिश्ता बनकर पहुंचे गोताखोर