हर बात का जवाब… ट्विशा केस में हर दिन नया बवाल; सास गिरिबाला के वकील का फूटा गुस्सा

Twisha Sharma Death Case: भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ा मामला अब काफी ज़ोर पकड़ रहा है. शुक्रवार को ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला का केस लड़ रहे वकील एनोश जॉर्ज कार्लो का सब्र टूट गया और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वे भड़क उठे. सवालों के जवाब में चिल्लाते हुए उन्होंने पूछा कि क्या कोई ऐसा कानून है जो हर छोटी-बड़ी जानकारी का खुलासा करना जरूरी बनाता हो?

उन्होंने कहा कि इस मामले में CBI जांच का स्वागत किया जाएगा और आखिरकार सच सामने आना ही चाहिए. कार्लो ने ज़ोर देकर कहा कि इस मामले को लेकर भले ही कई तरह की अफवाहें फैल रही हों, लेकिन अगर जांच एजेंसियां ​​निष्पक्ष तरीके से अपना काम करेंगी, तो सच जरूर सामने आएगा.

वकील कार्लो अचानक आपा खो बैठे

यह घटना शुक्रवार को तब हुई, जब ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी सास (रिटायर्ड जज गिरिबाला) के वकील एनोश जॉर्ज कार्लो मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे. इस बातचीत के दौरान, उन्होंने मामले में CBI जांच की वकालत करते हुए ज़ोर दिया कि ऐसी जांच बेहद जरूरी है. हालांकि, इसी बातचीत के बीच, किसी वजह से उनका पैर गलती से एक कार के नीचे चला गया. वे गुस्से में कार के बोनट पर ज़ोर-ज़ोर से हाथ पटकने लगे और उसके बाद तो वे गुस्से से आग-बबूला हो गए. चिल्लाते हुए कहा कि अब, इसका जवाब कौन देगा?

गिरिबाला की मुश्किलें बढ़ीं

यह बताना जरूरी है कि रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह जो ज़िला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष भी हैं भोपाल के हाई-प्रोफाइल ट्विशा आत्महत्या मामले को लेकर लगातार गहरी मुश्किलों में घिरती जा रही हैं. इस मामले के सिलसिले में उन्हें उनके सरकारी पद से हटाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है. ठीक एक दिन पहले ही यह बात सामने आई थी कि राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति और उनके संभावित इस्तीफे के संबंध में आधिकारिक पत्राचार शुरू कर दिया है.

उपभोक्ता फोरम में जज के पद पर कार्यरत हैं गिरिबाला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज़िला उपभोक्ता फोरम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, और गिरिबाला सिंह फिलहाल उपभोक्ता फोरम में जज के पद पर कार्यरत हैं. घटनाओं के इस पूरे क्रम को देखते हुए, खाद्य विभाग के उप सचिव ने राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में यह अनुरोध किया गया है कि गिरिबाला सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को देखते हुए, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के उप-नियम 9(2) के तहत एक जांच की जाए.

इस विशिष्ट नियम में किसी व्यक्ति को उसके आधिकारिक पद से हटाने के लिए कार्यवाही शुरू करने के प्रावधान भी शामिल हैं. विभाग ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की जांच करे और जल्द से जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे. यह उल्लेखनीय है कि गिरिबाला सिंह इस समय ट्विशा आत्महत्या मामले के संबंध में अग्रिम जमानत पर बाहर हैं. जैसे-जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज हो गई है.