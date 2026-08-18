Home > मध्य प्रदेश > 1.20 करोड़ रुपये के लालच में बनाया कातिलाना प्लान! भोपाल में किशोर की हत्या के बाद अंडकोष बेचने की कोशिश; पुलिस ने दबोचे आरोपी

1.20 करोड़ रुपये के लालच में बनाया कातिलाना प्लान! भोपाल में किशोर की हत्या के बाद अंडकोष बेचने की कोशिश; पुलिस ने दबोचे आरोपी

Bhopal Murder Case: मध्य प्रदेश के भोपाल में एक किशोर की हत्या के मामले ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है. पेन बेचने वाले किशोर को महज 100 रुपये देने का लालच देकर आरोपियों ने सुनसान जगह पर बुलाया.

By: Shristi S | Published: August 18, 2026 6:40:53 PM IST

भोपाल में किशोर की हत्या के बाद अंडकोष बेचने की कोशिश
भोपाल में किशोर की हत्या के बाद अंडकोष बेचने की कोशिश


Bhopal Murder Case: मध्य प्रदेश के भोपाल में एक किशोर की हत्या के मामले ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है. पेन बेचने वाले किशोर को महज 100 रुपये देने का लालच देकर आरोपियों ने सुनसान जगह पर बुलाया. उसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत के साथ-साथ हैवानियत की भी सारी हदे पार कर दी. 

आरोपियों ने पहले किशोर की हत्या कर दी, फिर उसके बाद उसके अंडकोष को निकालकर बेचने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान के साथ गिरफ्तार कर लिया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर आरोपियों ने ऐसा क्यों किया.

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कौन है दोनों आरोपी?

पुलिस ने मामले में दो आरोपियों की पहचान आमिर कुरैशी (18) और जोहेब खान (20) के तौर पर की है. जोहेब BBA सेकंड ईयर का छात्र बताया जा रहा है. जोहेब ने दूसरे लोगों से कहा था कि इंसानी शरीर के अंग बेचकर बड़ी रकम हासिल की जा सकती है. 

आरोपियों को कैसे आया इस सनसनी वारदात का आइडिया?

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कथित साजिश की शुरुआत एक इंस्टाग्राम रील देखने के बाद हुई. जोहेब ने यह रील देखने के बाद दावा किया कि करीब 15-16 साल के लड़के के अंडकोष बेचकर करीब 1.20 करोड़ रुपये तक कमाए जा सकते हैं. जिसके बाद जोहेब ने वीडियो अन्य लोगों के साथ शेयर किया. इसी कड़ी में वह मृतक इकबाल जो कि मैदान में पेन बेच रहा था मिला. 

आरोपियों ने इकबाल के पास आकर कहा कि उन्हें एक लड़ाई सुलझाने के लिए जाना है और उसे भी उनके साथ चलना होगा. किशोर को इसके लिए 100 रुपये देने का वादा किया गया था. इसी लालच में वह उनके साथ चला गया. रास्ते में समूह के कुछ और लोग भी उनके साथ जुड़ गए. 

सुनसान जगह पहुंचते ही किया हमला

जब समूह एक सुनसान स्थान पर पहुंचा तो किशोर पर पीछे से हमला किया गया. आरोप है कि कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और चाकू तथा ब्लेड से उस पर कई बार वार किए. हमले के बाद किशोर की हत्या कर दी गई. वारदात के बाद आरोपियों ने जोहेब को फोन किया और फिर उसने कथित तौर पर उन्हें शरीर के अंगों को निकालने का तरीका बताया.

इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर निकाले गए अंडकोष को कुछ दिनों तक अपने पास रखा. पुलिस के मुताबिक, उन्होंने इसे बेचने के लिए संभावित खरीदार तलाशने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला तो आखिरकार उसे फेंक दिया गया.

DCP आयुष गुप्ता ने क्या बताया?

मामले की जांच कर रहे DCP आयुष गुप्ता ने बताया कि जांच में पुलिस को इस दावे के समर्थन में कोई मेडिकल सबूत नहीं मिला है. साथ ही, पुलिस को अब तक किसी ऐसे संगठित मानव अंग बाजार का भी प्रमाण नहीं मिला है, जिसका इस वारदात से संबंध हो. जोहेब ने कथित तौर पर खुद को डॉक्टर के तौर पर पेश किया था. इससे उसके साथ मौजूद लोगों को उसकी बातों पर भरोसा होने की संभावना जताई गई है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया कथित चाकू भी बरामद कर लिया है.

छोटा तालाब के पास मिला था शव

पुलिस को किशोर का शव 10 अगस्त को श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र में छोटा तालाब के पास धोबीघाट इलाके में मिला था. शुरुआत में शव की पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था. बाद में मृतक की मां ने उसके हाथ पर टैटू बना हुआ है. इसी जानकारी के आधार पर उसकी मां ने शव की पहचान की.

पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा

पुलिस ने इस हत्या के मामले में अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन को हिरासत में लिया गया है. कुल पांच लोगों को मामले में आरोपी बनाया गया है. DCP आयुष गुप्ता के मुताबिक, इनमें से चार लोगों पर कथित तौर पर हत्या में शामिल होने का आरोप है, जबकि पांचवां आरोपी उन्हें कथित तौर पर दिशा-निर्देश दे रहा था.

पुलिस का कहना है कि अभी तक सामने आई जांच के मुताबिक, पूरी साजिश कथित तौर पर जोहेब ने तैयार की थी. उसने अन्य लोगों से इंसानी शरीर के अंग बेचकर पैसे मिलने की बात कही और इसी दावे के आधार पर किशोर को निशाना बनाया गया. हालांकि, पुलिस जांच में अभी तक 1.20 करोड़ रुपये में इंसानी अंग बिकने के दावे या किसी संगठित अंग बाजार का कोई प्रमाण नहीं मिला है. मामले की जांच जारी है.

Tags: Bhopal NewsMadhya PradeshMurder
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