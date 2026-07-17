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तांत्रिक ने कहा सोने का घड़ा मिलेगा, लेकिन बच्ची के साथ…कांड करते ही, लालच में अंधे पिता ने गंवाया सबकुछ !

खजाने के लालच में पिता ने पहले बेटी को तड़पा-तड़पाकर डंडे से पीटा, फिर तांत्रिक क्रियाएं करके बलि दे दी. सबूत छिपाने के लिए शव को खेत में ही दफना दिया. पुलिस ने तांत्रिक और एक रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया है.

By: Kajal Jain | Published: July 17, 2026 2:59:06 PM IST

तांत्रिक ने कहा सोने का घड़ा मिलेगा, लेकिन बच्ची के साथ...कांड करते ही, लालच में अंधे पिता ने गंवाया सबकुछ !
तांत्रिक ने कहा सोने का घड़ा मिलेगा, लेकिन बच्ची के साथ...कांड करते ही, लालच में अंधे पिता ने गंवाया सबकुछ !


मध्य प्रदेश के भोपाल में एक पिता ने अंधविश्वास की आड़ में अपनी ही मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. यह मामला सूखीसेवनिया थाना क्षेत्र का है, जहां एक पिता ने जमीन में गडे खजाने के लालच में नाबालिग बेटी पर जुर्म ढ़ाए. डंडे से पीट-पीटकर तड़पाया और गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया. इस वारदात में मुख्य आरोपी पिता को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है लेकिन 2 सहयोगी अभी भी फरार हैं जिन्होंने सबूत छिपाने के लिए बच्ची का शव खेत में दफना दिया. इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि यह खौफनाक कांड सिर्फ खजाने के लालच में किया गया या फिर इसके पीछे कोई और भी कारण है? जानिए क्या है पूरा मामला-

सोते हुई बच्ची लापताा

सूखीसेवनिया थाना क्षेत्र के निवासी चैनसिंह कुशवाह ने 3 अप्रैल को बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. चैनसिंह ने पुलिस को बताया था कि उसकी बच्ची सोते-सोते गायब हो गई. पिता की शिकायत पर पुलिस ने एआईआर दर्ज की और जांच में जुट गई. जब पूछताछ के लिए पिता से संपर्क करने की कोशिश की तो वो भी अचानक गायब हो गया. शुरुआती पड़ताल में 7 मई को घर से 200 मीटर दूर खेत से कंकाल बरामद किया गया जो एक नाबालिक लड़की का था.

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आरोपी गिरफ्तार, सबूत बरामद

पुलिस को कहीं न कहीं शक हो गया था कि नाबालिग की गुमशुदगी की शिकायत लिखवाने वाला पिता कुछ तो छिपा रहा है. जब खेत से कंकाल बरामद हुआ तो पुलिस को शक और भी मजबूत हो गया. पुलिस ने पिता की तलाश शुरू कर दी और 3 महीने तक तकनीकी साक्ष्य खंगालकर मुखबिरों के जरिए पिता को गिरफ्तार किया और गंजबासौदा से भोपाल लाए. हत्या में इस्तेमाल लाठी भी बरामद की गई. पिता के बयान पर तांत्रिक और जीजा को भी हिरासत में लिया जिनके खिलाफ हत्या के साथ-साथ सबूत छिपाने से जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

मासूम की बलि देकर गाड़ दिया

पुलिस के सख्ती से पूछे जाने पर आरोपी ने अपने काले कारनामों की कहानी उगल दी और बताया कि कैसे उन्होंने सोना-चांदी के खजाने के लालच में मासूम बेटे की बलि चढ़ा दी. पिता ने बताया कि इस काम में तांत्रिक और जीजा ने सिर्फ साथ ही नहीं दिया, बल्कि अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतराने के लिए उकसाया भी. सबसे पहले एक विशेष पूजा और अनुष्ठान किए. तांत्रिक ने क्रियाएं की और बेटी की बलि दे दी. और किसी को शक न हो इसलिए शव को खेत में दफनाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी.

रायसेन में बलि चढ़ा व्यापारी

एमपी के ही रायसेन जिले में खजाने निकालने के अंधविश्वास में एक करोड़पति अरबपति की बलि का मामला सामने आया है. सर्राफा कारोबारी विजय जैन पिछले 6 दिनों ने अपने निवास गैरतगंज से लापता था, जिसका शव परासिया नदी किनारे गड्ढे में दबा हुआ मिला. इस मामले की तहकीकात में पुलिस की जांच, मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन, एफएसएल (FSL) टीम और डॉग स्क्वॉड से अहम सुराग जुटाए गए. अंधविश्वास और खजाने की आड़ में किए गए इस हत्याकांड में बी 2 करीबियों समेत एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की दबिश के बाद पुलिस की पूछताछ से पता चला कि एक परिचित ने विजय जैन ने नदी निकाने बुलाया और वहां एक विशेष पूजा-पाठ और तांत्रिक अनुष्ठान का आयोजन किया. जब अगरबत्ती जलाई तो पीड़ित कारोबारी बेहोश हो गए जिसके बाद कुल्हाड़ी से गला काटकर बलि दे दी.

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Tags: bhopal crime newscrime newsMP Crime News
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