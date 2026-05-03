फ्रैंचाइजी के बहाने बुलाया, फ्लैट में बनाया… IAS डायरेक्टर शुभ्रा रंजन से 1.89 करोड़ रुपये लूटे, पूर्व छात्रा निकली मास्टरमाइंड

Shubhra Ranjan Robbery Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक IAS अकादमी की डायरेक्टर शुभ्रा रंजन से ₹1.89 करोड़ की संगठित लूट के मामले में, क्राइम ब्रांच ने मास्टरमाइंड प्रियंका शर्मा समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने उन्हें फ़्रैंचाइज़ी के मौकों और सेमिनारों पर चर्चा करने के बहाने दिल्ली से भोपाल बुलाया; उनके पहुंचने पर, उन्होंने उन्हें एक फ़्लैट में बंधक बना लिया और बंदूक की नोक पर उनसे पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए.

मुख्य आरोपी प्रियंका शर्मा, जो खुद उस अकादमी की पूर्व छात्रा थी,ने पूरी साज़िश रची थी. अपने साथियों के साथ मिलकर, वह पीड़ित शुभ्रा रंजन को एक अज्ञात जगह पर ले गई, जहां उन्होंने पिस्तौल दिखाकर उन्हें डराया-धमकाया और जबरदस्ती उनसे ₹1.89 करोड़ अपनी फ़र्मों ‘जनकशिला’ और ‘RS एंटरप्राइज़ेज़’ के खातों में ट्रांसफ़र करवा लिए.

शुभ्रा एक फ़ाइव-स्टार होटल में ठहरी हुई थीं

जैसे ही यह घटना सामने आई, क्राइम ब्रांच ने आरोपियों का पता लगाने के लिए तुरंत कार्रवाई की और, कुछ ही घंटों के भीतर, अलग-अलग बैंक खातों में जमा पूरी रकम को फ़्रीज़ करने में सफल हो गई. पुलिस ने बताया है कि पैसे बरामद करने की प्रक्रिया अभी चल रही है, और उम्मीद है कि पीड़ित को जल्द ही पूरी रकम वापस मिल जाएगी. दिल्ली से पहुंचने पर, शुभ्रा भदभदा के पास स्थित एक फ़ाइव-स्टार होटल में ठहरी थीं. वहां से, आरोपी प्रियंका शर्मा पीड़ित को फ़्रैंचाइज़ी के लिए एक संभावित जगह दिखाने के बहाने, उन्हें बागसेवनिया ले गई और उस इलाके में स्थित एक फ़्लैट में दो दिनों तक बंधक बनाकर रखा. इस दौरान, उनके बैंक खाते से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किए गए.

नकली किडनैपिंग वीडियो बनाया गया

पीड़िता को और ज़्यादा डराने और यह पक्का करने के लिए कि वह न तो पुलिस में शिकायत करेगी और न ही भविष्य में और पैसे देने से मना करेगी, आरोपियों ने एक नकली वीडियो बनाया. इस वीडियो में, उन्होंने अपने ही एक साथी के अपहरण का नाटक किया. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों ने अपराध से ठीक एक दिन पहले ही एक घर किराए पर लिया था; उसी दिन, उन्होंने वहां सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया खास तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़िता की चीखें मंत्रों की आवाज़ में दब जाएं और बाहर किसी को सुनाई न दें.

बाहर से बुलाए गए हथियारबंद अपराधी

इस अपराध को अंजाम देने के लिए, दतिया और रीवा से अपराधी बुलाए गए थे; अपने हथियारों की धमकी के दम पर, उन्होंने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया. अपराध के बाद, आरोपी प्रियंका शर्मा ने बीमार होने का नाटक किया और पुलिस से बचने की कोशिश में, खुद को AIIMS अस्पताल के ICU में भर्ती करवा लिया. हालांकि, पुलिस अस्पताल पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बीच, आरोपी की मां और पत्नी ने भी अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया.

जांच ​​से पता चला है कि, अपराध के बाद, आरोपी देश छोड़कर भागने की तैयारियां कर रहा था. फिलहाल, उसकी पत्नी की भूमिका की भी जाँच की जा रही है. अब तक, पुलिस ने कथित मास्टरमाइंड प्रियंका शर्मा सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है.