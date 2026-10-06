शाही कब्रिस्तान में आधी रात हाई वोल्टेज ड्रामा! मेट्रो का काम होता देख भड़के विधायक आतिफ अकील, पुलिस से भी हुई बहस

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आधी रात शाही कब्रिस्तान में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ. भोपाल उत्तर से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील देर रात सीधे शाही कब्रिस्तान पहुंच गए. इसके बाद वहां पर पुलिस और मेट्रो के कर्मचारियों से उनकी बहस हुई. इतना ही नहीं, विधायक ने सभी को बाहर निकलने को भी कहा.

विधायक ने उठाए सवाल

भोपाल उत्तर से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने कब्रिस्तान परिसर में देर रात चल रहे काम पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर किसकी अनुमति से यहां काम किया जा रहा है. उन्होंने कब्रिस्तान की पवित्रता और वक्फ नियमों का हवाला देते हुए काम पर आपत्ति जताई और मेट्रो टीम को परिसर से बाहर जाने को कहा.

जानकारी के मुताबिक, भोपाल के पुराने शहर में मेट्रो निर्माण का काम चल रहा है. आरोप है कि मेट्रो से जुड़ा सामान बड़ा बाग कब्रिस्तान (शाही कब्रिस्तान) में रखवा दिया गया. इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई और कांग्रेस विधायक आतिफ अकील को सूचना दी. इसके बाद वह रात करीब डेढ़ बजे कब्रिस्तान पहुंचे और मेट्रो कर्मचारियों व पुलिस पर नाराजगी जाहिर की. मुस्लिम समुदाय कब्रिस्तान के नीचे से अंडरग्राउंड मेट्रो निकालने का विरोध कर रहा है.

पुलिस भी मौके पर पहुंची

मामला बढ़ने पर मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया. विधायक के विरोध के बाद देर रात तक कब्रिस्तान परिसर में तनाव का माहौल बना रहा.

कौन हैं विधायक आतिफ?

आतिफ आरिफ अकील, जिन्हें आमतौर पर आतिफ अकील के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के नेता हैं. वह मध्य प्रदेश विधानसभा में भोपाल उत्तर सीट से विधायक हैं. दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के आलोक शर्मा को 26,987 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी.

यह खबर भी पढ़ें: Mumbai Film City Fire: सेट पर लगी आग, चारों तरफ धुआं और भागते दिखे क्रू मेंबर्स… पति-पत्नी और पंगा 2 की शूटिंग रुकी

यह खबर भी पढ़ें: How to Apply For Pink Card: बिना पिंक कार्ड के बस में चढ़ना हुआ मुश्किल? बस इस तरह करें अप्लाई; मिनटों में आपके हाथ में…