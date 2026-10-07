Bhopal: वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन या खुला मैदान? 450 करोड़ रुपये के स्टेशन पर भैंसों के एंट्री; वीडियो पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने क्या कहा?

Buffaloes at Rani Kamalapati Railway Station: मध्य प्रदेश के भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसे देश के वर्ल्ड-क्लास रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है और जिसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं, प्लेटफॉर्म पर भैंसों के घूमने का एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. दो भैंसें एक ट्रेन के ठीक बगल से गुजरती दिख रही हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे के सुरक्षा इंतज़ामों पर सवाल उठ रहे हैं.

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो भैंसें आराम से प्लेटफॉर्म पर टहल रही हैं और यात्रियों की भीड़ के बीच से ट्रेन तक पहुंच रही हैं. बड़ा सवाल यह है कि भैंसें स्टेशन के सुरक्षा सिस्टम को चकमा देकर प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच गईं?

450 करोड़ रुपये के स्टेशन पर सुरक्षा इंतज़ामों पर सवाल

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से रीडेवलप किया गया है. इसे देश के पहले वर्ल्ड-क्लास रेलवे स्टेशनों में शामिल किया गया है. स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं, जिनमें एस्केलेटर, लिफ्ट, एक एयर-कंडीशन्ड लाउंज, एक फूड कोर्ट और मॉडर्न यात्री सुविधाएं शामिल हैं. लेकिन आवारा जानवरों के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने का वीडियो सामने आने के बाद करोड़ों रुपये की लागत से बने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने क्या कहा?

वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने मामले को लेकर X पर पोस्ट किया कि रानी कमलापति स्टेशन के प्लेटफॉर्म-1 पर ट्रैक एरिया से जानवर 15:13 बजे भटक गए थे. अलर्ट स्टेशन स्टाफ, पॉइंट्समैन और स्टेशन मास्टर ने तुरंत एक्शन लिया और 15:16 बजे (लगभग 3 मिनट में) जानवरों को रोका/हटा दिया. हमें हुई परेशानी के लिए बहुत अफ़सोस है. संबंधित एजेंसियों को ऐसी सभी जगहों को बंद करने का निर्देश दिया गया है जहाँ से ऐसी कोई गड़बड़ी हो सकती है, और RKMP एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे सभी पॉइंट्स पर तैनात किया जा रहा है जब तक कि पूरी फेंसिंग नहीं हो जाती.

The cattle had strayed on to the Platform-1 of Rani Kamlapati station from the track area at 15:13 hrs. The alert station staff, pointsman and station master, quickly sprung into action and deterred/removed the cattle at 15:16 hrs (in about 3 minutes). We sincerely regret the inconvenience caused. The concerned agencies have been instructed to plug all such locations from where such breach may occur, and the RKMP administration is being chased to man all such points till complete fencing is done. — West Central Railway (@wc_railway) October 7, 2026

रेलवे ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे

इस मामले के बारे में, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शिव शंकर शाह ने कहा कि वे मामले की जांच करेंगे. उन्होंने बताया कि रानी कमलापति स्टेशन की सिक्योरिटी रेलवे और बंसल की ज़िम्मेदारी है. अगर कोई सिक्योरिटी में कमी पाई जाती है, तो रेलवे बंसल के साथ मिलकर उसे ठीक करने का काम करता है.

उन्होंने यह भी कहा कि कभी-कभी बाहरी गेट खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे जानवर स्टेशन परिसर में घुस जाते हैं. इसके अलावा, लोग रेलवे ट्रैक के पास खाने-पीने की चीज़ें फेंक देते हैं, जिससे जानवर खाने की तलाश में रेलवे ट्रैक और स्टेशन पर आ जाते हैं.