Home > मध्य प्रदेश > Bhopal News: भोपाल के डीबी मॉल के सामने पोल में उतरा करंट, चपेट में आ गए पति-पत्नी, फिर जो हुआ…मच गई चीख पुकार

Bhopal News: भोपाल के डीबी मॉल के सामने पोल में उतरा करंट, चपेट में आ गए पति-पत्नी, फिर जो हुआ…मच गई चीख पुकार

Bhopal News: मध्य प्रदेश के भोपाल में डीबी मॉल के सामने पोल में उतरे करंट की चपेट में आने से बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री दिव्यऋषि तिवारी की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि परिवार के साथ मॉल में शॉपिंग करने गए थे. तभी पति-पत्नी दोनों करंट की चपेट में आ गए थे.

By: Sohail Rahman | Published: September 28, 2026 1:44:25 PM IST

दिव्यऋषि तिवारी की करंट की चपेट में आने से हुई मौत
दिव्यऋषि तिवारी की करंट की चपेट में आने से हुई मौत


Bhopal News: मध्य प्रदेश के भोपाल में करंट लगने से बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री दिव्यऋषि तिवारी की मौत का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि डीबी मॉल के सामने सड़क पर लगे पोल से करंट लगा है. वो अपने परिवार के साथ शॉपिंग के लिए मॉल गए थे. सड़क पार करते समय करंट लगने की जानकारी सामने आई है. पति और पत्नी दोनों को करंट लगा था. मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने सीपीआर देकर बचाने का प्रयास किया. जब दिव्यऋषि तिवारी को एम्स भोपाल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पोल से एक तार बाहर निकला हुआ था, जिससे बिजली की करंट लग रहा था. हादसे के समय दिव्याऋषि की पत्नी भी करंट की चपेट में आ गई थीं, लेकिन वह किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब रहीं.

You Might Be Interested In

हादसे के बाद मच गई अफरातफरी

हादसे के तुरंत बाद अफरातफरी मच गई. मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी मदद के लिए दौड़े. ट्रैफिक हेड कॉन्स्टेबल जगदीश डांगी के मुताबिक, पुलिस ने मौके पर ही दिव्यऋषि तिवारी को सीपीआर देने की कोशिश की. इसके बाद उन्हें तुरंत नर्मदा अस्पताल ले जाया गया. उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें AIIMS ले जाने की सलाह दी. फिर पुलिसकर्मी उन्हें AIIMS ले गए.

यह भी पढ़ें – 16 सेकंड में 14 वार… दिनदहाड़े 28 साल के युवक पर टूट पड़ा कातिल, लोहे के पाइप से फोड़ा सिर, बीच-बचाव करने पर भी नहीं…

एम्स में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

AIIMS में डॉक्टरों ने उनकी जांच की और दिव्यऋषि तिवारी को मृत घोषित कर दिया. परिवार इस घटना से सदमे में है. इस दुखद घटना ने सड़क किनारे लगे बिजली के पोल और वायरिंग की सुरक्षा मानकों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. इस पूरे मामले पर ट्रैफिक हेड कांस्टेबल जगदीश डांगी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार DB मॉल में खरीदारी करने आया था और उनकी गाड़ी सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी. सड़क पार करते समय पोल से निकले तार की वजह से यह जोड़ा करंट की चपेट में आ गया. पत्नी तो बिजली के संपर्क से खुद को छुड़ाने में सफल रहीं, लेकिन दिव्याऋषि को जोरदार बिजली का झटका लगा.

कैसे हुआ हादसा?

जगदीश डांगी के अनुसार, शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि यह पोल या तो मेट्रो प्रोजेक्ट का है या PWD का. पुलिस ने मौके पर तुरंत कार्रवाई करते हुए बाहर निकले तार को हटवाया, ताकि आगे कोई खतरा न रहे. इस घटना ने सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट पोल और खुली वायरिंग की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. परिवार ने इस हादसे के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

यह भी पढ़ें – Ujjain Shahi Masjid Case: उज्जैन में शाही मस्जिद का हिस्सा तोड़ने के विरोध में पथराव, पुलिस फोर्स से मुस्लिम समुदाय की झड़प

Tags: MP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सालभर सुख-शांति के लिए पितृ पक्ष में अवश्य करें 8...

September 27, 2026

बैंक में आधार लिंक कैसे करें?

September 27, 2026

कौन हैं अनाहत सिंह?

September 27, 2026

जब राधिका आप्टे की बिना कपड़ों वाली क्लिप हुई थी...

September 26, 2026

लॉकडाउन के दौरान एक्टर शाम के घर ऐसा क्या चल...

September 26, 2026

माही श्रीवास्तव का नया डांस गाना रिलीज

September 26, 2026
Bhopal News: भोपाल के डीबी मॉल के सामने पोल में उतरा करंट, चपेट में आ गए पति-पत्नी, फिर जो हुआ…मच गई चीख पुकार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bhopal News: भोपाल के डीबी मॉल के सामने पोल में उतरा करंट, चपेट में आ गए पति-पत्नी, फिर जो हुआ…मच गई चीख पुकार
Bhopal News: भोपाल के डीबी मॉल के सामने पोल में उतरा करंट, चपेट में आ गए पति-पत्नी, फिर जो हुआ…मच गई चीख पुकार
Bhopal News: भोपाल के डीबी मॉल के सामने पोल में उतरा करंट, चपेट में आ गए पति-पत्नी, फिर जो हुआ…मच गई चीख पुकार
Bhopal News: भोपाल के डीबी मॉल के सामने पोल में उतरा करंट, चपेट में आ गए पति-पत्नी, फिर जो हुआ…मच गई चीख पुकार
Bhopal News: भोपाल के डीबी मॉल के सामने पोल में उतरा करंट, चपेट में आ गए पति-पत्नी, फिर जो हुआ…मच गई चीख पुकार