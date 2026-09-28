Bhopal News: भोपाल के डीबी मॉल के सामने पोल में उतरा करंट, चपेट में आ गए पति-पत्नी, फिर जो हुआ…मच गई चीख पुकार

Bhopal News: मध्य प्रदेश के भोपाल में करंट लगने से बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री दिव्यऋषि तिवारी की मौत का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि डीबी मॉल के सामने सड़क पर लगे पोल से करंट लगा है. वो अपने परिवार के साथ शॉपिंग के लिए मॉल गए थे. सड़क पार करते समय करंट लगने की जानकारी सामने आई है. पति और पत्नी दोनों को करंट लगा था. मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने सीपीआर देकर बचाने का प्रयास किया. जब दिव्यऋषि तिवारी को एम्स भोपाल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पोल से एक तार बाहर निकला हुआ था, जिससे बिजली की करंट लग रहा था. हादसे के समय दिव्याऋषि की पत्नी भी करंट की चपेट में आ गई थीं, लेकिन वह किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब रहीं.

हादसे के बाद मच गई अफरातफरी

हादसे के तुरंत बाद अफरातफरी मच गई. मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी मदद के लिए दौड़े. ट्रैफिक हेड कॉन्स्टेबल जगदीश डांगी के मुताबिक, पुलिस ने मौके पर ही दिव्यऋषि तिवारी को सीपीआर देने की कोशिश की. इसके बाद उन्हें तुरंत नर्मदा अस्पताल ले जाया गया. उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें AIIMS ले जाने की सलाह दी. फिर पुलिसकर्मी उन्हें AIIMS ले गए.

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एम्स में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

AIIMS में डॉक्टरों ने उनकी जांच की और दिव्यऋषि तिवारी को मृत घोषित कर दिया. परिवार इस घटना से सदमे में है. इस दुखद घटना ने सड़क किनारे लगे बिजली के पोल और वायरिंग की सुरक्षा मानकों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. इस पूरे मामले पर ट्रैफिक हेड कांस्टेबल जगदीश डांगी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार DB मॉल में खरीदारी करने आया था और उनकी गाड़ी सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी. सड़क पार करते समय पोल से निकले तार की वजह से यह जोड़ा करंट की चपेट में आ गया. पत्नी तो बिजली के संपर्क से खुद को छुड़ाने में सफल रहीं, लेकिन दिव्याऋषि को जोरदार बिजली का झटका लगा.

कैसे हुआ हादसा?

जगदीश डांगी के अनुसार, शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि यह पोल या तो मेट्रो प्रोजेक्ट का है या PWD का. पुलिस ने मौके पर तुरंत कार्रवाई करते हुए बाहर निकले तार को हटवाया, ताकि आगे कोई खतरा न रहे. इस घटना ने सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट पोल और खुली वायरिंग की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. परिवार ने इस हादसे के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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