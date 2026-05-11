Home > मध्य प्रदेश > घसीटकर निकाला, कपड़े फाड़े और चेहरे पर गोबर… हिंदू महिला के साथ कमरे में था मुस्लिम युवक, हिंदूवादी संगठनों ने किया बुरा हश्र

घसीटकर निकाला, कपड़े फाड़े और चेहरे पर गोबर… हिंदू महिला के साथ कमरे में था मुस्लिम युवक, हिंदूवादी संगठनों ने किया बुरा हश्र

Hindu Muslim Couple Controversy: भोपाल के एक होटल में मुस्लिम युवक अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड के साथ एक कमरे में रुका था, इसके बाद कही से बजरंग दल को इलकी सूचना मिल गई जिसके बाद उन्होंने मार-मार कर युवक का बुरा हाल कर दिया.

By: Shristi S | Published: May 11, 2026 4:53:50 PM IST

भोपाल में हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम युवक को हिंदू महिला के साथ कमरे में देख पीटा
भोपाल में हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम युवक को हिंदू महिला के साथ कमरे में देख पीटा


Bhopal Bajrang Dal Beat Muslim Youth: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गौतम नगर के प्राइड होटल में उस वक्त काफी हंगामा हो गया, जब होटल के एक कमरे में एक हिंदू महिला मुस्लिम पुरुष के साथ पाई गई.  इस घटना के दौरान, किसी ने हिंदू संगठनों (बजरंग दल) को इसकी सूचना दे दी.

इसके बाद, इन हिंदू संगठनों के सदस्य जबरदस्ती होटल में घुस गए. भीड़ को देखकर, महिला बाथरूम में चली गई. इसी बीच, हिंदू संगठनों के सदस्यों ने उस मुस्लिम पुरुष के साथ मारपीट शुरू कर दी. ऐसे में चलिए विस्तार से जाने की पूरा मामला क्या है. 

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क्या है पूरा मामला?

प्राइड होटल गौतम नगर में स्थित है, जो गोविंदपुरा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है. एक मुस्लिम पुरुष होटल के कमरे में अपनी हिंदू महिला मित्र के साथ रुका हुआ था. किसी तरह, हिंदू संगठनों के सदस्यों को इस बारे में जानकारी मिल गई. जल्द ही, इन संगठनों के बड़ी संख्या में सदस्य मौके पर पहुंच गए. वे कमरे में घुस गए और मुस्लिम पुरुष को थप्पड़ मारने लगे. उन्होंने इस घटना का एक वीडियो भी बनाया. वीडियो में, महिला बाथरूम के अंदर दिखाई दे रही है; जब उसने बाहर आने से मना कर दिया, तो समूह ने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ने की धमकी दी. आखिरकार, महिला बाहर आ गई.

युवक को घसीटकर बाहर निकाला और कपड़े फाड़ दिए

इसके बाद, हिंदू संगठनों के सदस्यों ने मुस्लिम युवक को घसीटकर बाहर निकाला. उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उस व्यक्ति के चेहरे पर गोबर और स्याही पोत दी. बाद में, पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को थाने ले गई. कमरे में पाई गई हिंदू महिला अयोध्या नगर की रहने वाली है. उस पुरुष की पहचान आरिफ खान के रूप में हुई है, जो जहांगीराबाद का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि यह जोड़ा घटना से महज़ दो घंटे पहले ही होटल में रुका था.

युवती ने कानूनी कार्रवाई से इनकार किया

हिंदू संगठनों के सदस्यों ने कथित तौर पर लव जिहाद के मुद्दे पर हंगामा खड़ा कर दिया. हालांकि, पुलिस को दिए गए अपने बयान में, युवती ने इस बात से इनकार किया कि उसके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती या दुर्व्यवहार किया गया था. उन्होंने आगे बताया कि वे दोनों पिछले पांच सालों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं. संबंधित युवक हाल ही में जेल से रिहा हुआ था. इस बीच, जिस आवासीय परिसर में वह युवती रहती है, वहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है; इसी वजह से वह आरिफ खान से मिलने के लिए होटल आई थी. उसने कहा है कि वह इस मामले में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती.

आरिफ खान का आपराधिक रिकॉर्ड

इसके अलावा, आरिफ खान वह मुस्लिम युवक जिसे होटल के कमरे से पकड़ा गया था का आपराधिक रिकॉर्ड है. भोपाल के विभिन्न पुलिस थानों में उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं, और पांच मामले फिलहाल अदालत में लंबित हैं. आरिफ हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ था. पुलिस फिलहाल इस मामले की जाँच कर रही है.

Tags: bajrang dalBhopal NewsMadhya Pradesh
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