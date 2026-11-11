जब 500 रुपये देने से किया मना, कर डाला मर्डर, फिर सोने का दांत उखाड़कर भागी पड़ोसन; पहले भी कर चुकी कई कांड

भोपाल के शाहजहांनाबाद में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी पड़ोसन रेखा उर्फ रीता को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने 500 रुपये नहीं मिलने पर महिला की मुंह और नाक दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद वह सोने के जेवर, पायल और सोने के दांत निकालकर फरार हो गई.

जांच में क्या पता चला?

6 नवंबर को हमीदिया अस्पताल से बुजुर्ग महिला की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सांस की नली में रुकावट के कारण दम घुटने से उनकी मौत हुई थी. इसके बाद पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

जांच में पता चला कि वारदात वाले दिन रेखा कलरी देवी के घर 500 रुपये उधार मांगने पहुंची थी. पैसे देने से इनकार करने पर उसने कथित तौर पर बुजुर्ग महिला का मुंह और नाक दबाकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद वह महिला के सोने के गहने, नकली दांत और कुछ नकदी लेकर फरार हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया.

चप्पल से की गई पहचान

आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने वाले के लिए पुलिस ने 10 हजार रुपये के इनाम की घोषणा भी की थी. जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और तकनीकी सबूत जुटाए. इसी बीच शक के आधार पर रेखा से पूछताछ की गई, जिसमें उसने कथित तौर पर हत्या की बात कबूल कर ली. पुलिस ने वारदात के समय पहने गए उसके कपड़े और चप्पलें, साथ ही मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया.

पहले भी कर चुकी है आपराधिक काम

पुलिस के मुताबिक, आरोपी रेखा का पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. उसके खिलाफ एक लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले दर्ज हैं. इसके अलावा, उस पर सार्वजनिक जगह पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है.