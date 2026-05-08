MP: भोपाल में नकली नोटों के साथ पकड़ा गया एमबीबीएस डॉक्टर, लाइफ स्टाइल मेंटेन रखने के लिए करता था ये काम

MP News: मध्य प्रदेश के भोपाल में नकली नोटों के कारोबार से जुड़ा एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. कोहेफिजा थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल निवासी एक एमबीबीएस डॉक्टर को डेढ़ लाख रुपये के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में आरोपी सैफुल इस्लाम के विदेशी संपर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजेक्शन और डिजिटल गतिविधियां भी सामने आई हैं.

पुलिस ने सैफुल इस्लाम को सेफिया कॉलेज ग्राउंड से संदिग्ध गतिविधियों के दौरान पकड़ा. तलाशी के दौरान उसके पास से 500-500 रुपये के कुल 280 नकली नोट बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 1 लाख 40 हजार रुपये बताई जा रही है. मौके पर ही पुलिस ने नकली करेंसी जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया.

पश्चिम बंगाल के वीरभूम का रहने वाला आरोपी

आरोपी सैफुल इस्लाम मूल रूप से पश्चिम बंगाल के वीरभूम का रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से भोपाल के शाहपुरा इलाके की अरेरा कॉलोनी में रह रहा था. पुलिस के मुताबिक आरोपी एमबीबीएस डॉक्टर है और हाल ही में उसकी शादी हुई थी. पूछताछ में उसने बताया कि सितंबर 2024 में शादी के बाद से वह भोपाल में रह रहा था और कोई नियमित काम नहीं कर रहा था.

जांच में सामने आया कि आरोपी अपनी खर्चीली लाइफ स्टाइल को बनाए रखने के लिए नकली नोटों के कारोबार में सक्रिय था. उसने कबूल किया कि वह पश्चिम बंगाल से बड़ी मात्रा में नकली नोट लाकर भोपाल और अन्य राज्यों में बाजार में चलाने की कोशिश करता था. आरोपी अपनी असली पहचान छिपाने के लिए APPLE iPhone में UK का +44 इंटरनेशनल नंबर डालकर व्हाट्सएप कॉलिंग करता था.

बैंक अकाउंट में कुछ विदेशी ट्रांजेक्शन भी पाए गए

उसके मोबाइल फोन से अमेरिका का भी एक आईएसडी नंबर मिला है. साथ ही, आरोपी यूके की सिम का इस्तेमाल कर विदेशी सिम से ही संवाद करता था, जिससे पुलिस को उसके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की आशंका हुई. आरोपी के बैंक अकाउंट में कुछ विदेशी ट्रांजेक्शन भी पाए गए हैं. किन-किन देशों से ये लेनदेन हुए, इसे लेकर साइबर एक्सपर्ट्स गहन जांच कर रहे हैं.

सूत्रों के अनुसार, बरामद नकली नोट इतनी बारीकी से तैयार किए गए थे कि आम आदमी के लिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये नकली नोट कहां छापे गए और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस ने आरोपी सैफुल इस्लाम को अदालत में पेश कर 7 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया है. फिलहाल आगे की जांच जारी है.