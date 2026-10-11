भोपाल MANIT हॉस्टल में खाना खाने के बाद 40 छात्रों की तबीयत बिगड़ी, जांच में बासी तेल के इस्तेमाल का खुलासा

भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MANIT) में हॉस्टल की मेस का खाना खाने के बाद करीब 40 छात्र बीमार पड़ गए. हॉस्टल नंबर-10 के सीडी ब्लॉक में खाना खाने के बाद छात्रों को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब जांच के दौरान खाने में बासी तेल का प्रयोग करने की बात पता चली है. चलिए जानते हैं पूरी बात.

क्या है पूरा मामला?

भोपाल स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MANIT) के हॉस्टल में शनिवार रात खाना खाने के बाद करीब 40 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई. फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मेस की जांच की. इस दौरान बासी तेल का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई.

बिना लाइसेंस के चल रहा था काम!

खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच के दौरान सात खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए. इनमें उड़द दाल, मूंगफली और सेवई के तीन विधिक सैंपल, जबकि चना, छोला, चावल और अरहर दाल के चार सर्विलांस सैंपल शामिल हैं. सभी सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं.जांच के दौरान मेस में खाद्य लाइसेंस, मेडिकल रिकॉर्ड और पेस्ट कंट्रोल से जुड़े दस्तावेज भी नहीं मिले। अधिकारियों के मुताबिक, लैब की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पहले भी खाने की वजह से बीमार हुए थे बच्चे

MANIT में मेस के खाने से छात्रों के बीमार होने की घटना पहले भी हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक 17 जुलाई 2026 को हॉस्टल नंबर 9 और 11 में खाना खाने के बाद कई छात्र बीमार पड़े थे. उस समय भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल लिए थे, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है.

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