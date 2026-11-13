Home > मध्य प्रदेश > 600 फ्लैटों पर चलेगा बुलडोजर, 6 महिलाओं ने खाया चूहे मारने वाला जहर; आखिर क्यों बेघर होने की कगार पर पहुंचे सैकड़ों परिवार?

600 फ्लैटों पर चलेगा बुलडोजर, 6 महिलाओं ने खाया चूहे मारने वाला जहर; आखिर क्यों बेघर होने की कगार पर पहुंचे सैकड़ों परिवार?

Bhopal Janta Quarters: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग में जनता क्वार्टर्स में लग-भग 6 महिलाओं ने चूहे मारने की दवाई खा ली.

By: Heena Khan | Published: November 13, 2026 11:57:48 AM IST

Bhopal Janta Quarters
Bhopal Janta Quarters


Bhopal Janta Quarters: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग में जनता क्वार्टर्स में लग-भग 6 महिलाओं ने चूहे मारने की दवाई खा ली. जिसके बाद इस जगह हड़कंप मच गया. वहीं हर कोई अब इस बात को जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या  यहां महिलाओं को ये कदम उठाना पड़ा. बता दें कि ये महिलाएं यहां रहने वाले करीब 600 फ्लैट्स गिराए जाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं. इसी बीच, गुरुवार रात छह महिलाओं ने चूहे मारने की दवा खा ली. उनकी तबीयत बिगड़ गई. पड़ोसियों ने उन्हें हमीदिया अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

वायरल हुआ वीडियो 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिलाएं इस बात से परेशान थीं कि कहीं उनके घर न गिरा दिए जाएं. उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर फ्लैट गिरा दिए गए तो वो अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगी. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ महिलाएं ऑटो-रिक्शा में बैठी दिख रही हैं, जिनमें से कुछ की तबीयत खराब लग रही है.

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आखिर क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, ऐशबाग में जनता क्वार्टर्स में करीब 600 फ्लैट्स बने हैं. ये फ्लैट्स हाउसिंग बोर्ड ने बनवाए थे. समय के साथ बिल्डिंग्स की हालत खराब हो गई है. हाउसिंग बोर्ड और भोपाल नगर निगम ने इन बिल्डिंग्स को असुरक्षित मानते हुए गिराने का फैसला किया है. इस फैसले से यहां रहने वालों और प्रशासन के बीच विवाद हो गया है. लोगों को डर है कि फ्लैट गिराए जाने के बाद उनके फ्लैट में रहने की दिक्कतें आएंगी. वे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं.

जनता क्वार्टर्स में करीब 600 फ्लैट हैं. इनमें से करीब 110 फ्लैट पर उनके असली मालिक रहते हैं. बाकी फ्लैट पर कथित तौर पर गैर-कानूनी कब्ज़ा है. इसलिए, फ्लैट गिराने के फैसले से लोगों के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. फ्लैट के मालिक भी अपने घरों को लेकर परेशान हैं, जबकि जिन पर कथित तौर पर गैर-कानूनी कब्ज़ा है, उन्हें भी रहने के लिए जगह ढूंढने का सवाल है.

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