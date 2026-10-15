Home > मध्य प्रदेश > MP Crime:  घर पर संवेदनशील अंग में डाला लौकी, सड़क पर पत्नी के कपड़े उतारने… भोपाल में बेवफाई के शक में पति की अमानवीय हरकत

MP Crime:  घर पर संवेदनशील अंग में डाला लौकी, सड़क पर पत्नी के कपड़े उतारने… भोपाल में बेवफाई के शक में पति की अमानवीय हरकत

MP Husband Assaulted Wife: भोपाल में पत्नी के चरित्र पर शक करने वाले पति पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने और यहां तक की उसके संवेदनशील अंग के साथ अमानवीय हरकत करने का आरोप लगा है.

By: Shristi S | Published: October 15, 2026 8:26:43 PM IST

भोपाल में बेवफाई के शक में पति की अमानवीय हरकत
भोपाल में बेवफाई के शक में पति की अमानवीय हरकत


Bhopal Husband Assault Wife Case: मध्य प्रदेश के भोपाल में रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पत्नी के चरित्र पर शक करने वाले पति पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने और यहां तक की उसके संवेदनशील अंग के साथ अमानवीय हरकत करने का आरोप लगा है. मामला इतना गंभीर है कि महिला को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

बेवफाई के शक में अस्पताल ले गया पति

मामला भोपाल के छोला मंदिर थाना इलाके का है. आरोपी पेशे से प्लंबर और मजदूरी का काम करता है, जबकि उसकी पत्नी दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करती है. बताया जा रहा है कि पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था. इसी शक के चलते वह उसे जांच कराने के लिए अस्पताल ले गया था. हालांकि, अस्पताल से वापस लौटते समय दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि रास्ते में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आसपास मौजूद लोगों को बीच-बचाव करना पड़ा. लोगों ने दोनों को समझाकर मामला शांत कराने की कोशिश की और महिला को घर भेज दिया गया.

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घर पहुंचते ही फिर शुरू हुई मारपीट

आरोप है कि घर लौटने के बाद पति का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा. उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया. रिपोर्टों के मुताबिक, आरोपी ने पत्नी के संवेदनशील अंग में लौकी डाली दी. इस घटना ने घरेलू हिंसा और शक के नाम पर महिलाओं के साथ होने वाली बर्बरता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान आरोपी ने सड़क पर भी पत्नी के कपड़े उतारने की कोशिश की थी. घर में हुई कथित हिंसा के समय दंपति के बच्चे भी मौजूद थे.

अस्पताल में भर्ती महिला की हालत स्थिर

हमले के बाद महिला के परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वह खतरे से बाहर है. घटना के बाद परिवार और स्थानीय स्तर पर भी मामला चर्चा में आ गया है. 

मामले पर पुलिस ने क्या कहा?

भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार के मुताबिक, छोला मंदिर थाना इलाके में पति पर पत्नी के साथ मारपीट और अमानवीय कृत्य करने के आरोपों से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

Tags: bhopalcrimeMadhya Pradesh
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