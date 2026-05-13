Bhopal Love Jihad Case: चेहरे पर स्याही और गोबर पोतकर सड़क पर घुमाया, मुस्लिम युवक को लिव-इन में रहने की मिली सजा, हिंदू संगठन ने किया हमला

हाल ही में भोपाल में लव जिहाद के मामले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है. एक होटल में हिंदू संगठन के सदस्यों द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति पर किसी हिंदू महिला के साथ उसके संबंध को लेकर मात्र संदेह के आधार पर उसके साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार किया गया.

उस पर बेरहमी से हमला किया गया, उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और उस पर स्याही और गोबर पोत दिया गया. वहीं महिला का कहना है कि वो स्वेच्छा से उस मुस्लिम युवक से मिलने आई थी.

क्या है पूरा मामला

रविवार की शाम भोपाल में ये हादसा हुआ. यह चौंकाने वाली घटना तब सामने आई जब कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर यह सूचना मिली कि एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला साथ रह रहे हैं. सूचना मिलते ही कार्यकर्ताओं ने होटल में धावा बोल दिया. इसके बाद जो दृश्य सामने आया, उसे कई लोग भीड़ द्वारा की गई हिंसा का भयावह उदाहरण बता रहे हैं.

हिंदू संगठन के सदस्यों ने जबरन होटल के कमरे में प्रवेश किया, दंपति को बाहर घसीटा और पुरुष पर तथाकथित “लव जिहाद” में संलिप्त होने का आरोप लगाया. महिला द्वारा बार-बार यह कहने के बावजूद कि वह पिछले पांच वर्षों से उस व्यक्ति के साथ सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में थी, भीड़ कथित तौर पर टस से मस नहीं हुई.

मुस्लिम युवक के साथ हुआ अपमानजनक व्यवहार

जहांगीराबाद के 27 वर्षीय आरिफ खान के रूप में पहचाने गए उस व्यक्ति को पीटा गया, उसके कपड़े उतारकर उसे अर्धनग्न अवस्था में लाया गया और उसके चेहरे पर स्याही और गोबर डालकर उसे काला कर दिया गया, जिसके बाद उसे घुमाया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस स्टेशन में अयोध्या नगर की रहने वाली महिला ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बताया कि वह स्वेच्छा से आरिफ से मिलने आई थी और उस पर किसी प्रकार का दबाव, यौन दुर्व्यवहार या जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप नहीं लगाया गया था. उसने बताया कि उसके घर में पुरुषों के आने पर प्रतिबंध होने के कारण दोनों ने होटल में निजी तौर पर मिलने का फैसला किया था. उसने आरिफ के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराने से भी इनकार कर दिया.

युवक पर कई विश्वासघात के मामले दर्ज

औपचारिक शिकायतों के अभाव में हमले के संबंध में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया, लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि आरिफ खान का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है. भोपाल के कई पुलिस थानों में उसके खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी और विश्वासघात के छह से अधिक मामले दर्ज हैं, साथ ही पांच अदालती मामले लंबित हैं. पुलिस ने पुष्टि की कि आरिफ को हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया था. गोविंदपुरा थाने के प्रभारी अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि सभी संबंधित पक्षों को समझा-बुझाकर बाद में रिहा कर दिया गया और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की गई.