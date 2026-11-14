हिंदू युवती संग होटल में रंगरलियां मना रहा था मुस्लिम शख्स! हिंदू दल के लोगों को देखते ही भागा कपल, पकड़े जाने पर खुला चौंकाने वाला राज़

भोपाल के एक होटल में हिंदू युवती के साथ एक मुस्लिम शख्स ठहरा हुआ था. जैसे ही हिंदू दल के लोगों ने छापेमारी की तो कपल भागने लगा. फिर खुला ऐसा राज कि हर कोई हैरान रह गया.

कहां का है मामला?

यह पूरा मामला ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र के लामाखेड़ा स्थित जनतारा होटल का है. जानकारी के मुताबिक, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि होटल में एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती के साथ ठहरा हुआ है. इसके बाद संगठन के लोग होटल पहुंचे. बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को देखकर युवक और युवती वहां से भागने लगे, लेकिन युवक को पकड़ लिया गया. युवक की पहचान सलमान खान के रूप में हुई है, जो हर्राखेड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है.

नकली पहचान पत्र दिखाया

इस दौरान होटल में जमा कराए गए पहचान पत्र को लेकर भी सवाल उठे. आरोप है कि युवक ने होटल में जो आधार कार्ड दिया था, उसमें नाम रुबीना बी दर्ज था. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्ड को एडिटेड बताते हुए उसकी जांच की मांग की. हालांकि, आधार कार्ड में कथित गड़बड़ी की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है.

युवक को हिरासत में लिया

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया. बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

इस मामले में युवक की पहचान, होटल में जमा कराए गए आधार कार्ड और उसकी कथित एडिटिंग को लेकर जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि पहचान पत्र में नाम बदलकर इस्तेमाल किया गया था या नहीं. फिलहाल धर्मांतरण या किसी अन्य साजिश से जुड़े आरोपों की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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