Home > मध्य प्रदेश > MP: भोपाल में 3 अक्टूबर को गौपालक सम्मेलन, 35 हजार से अधिक गौपालक होंगे शामिल, गृह मंत्री अमित शाह देंगे सौगातें

MP: भोपाल में 3 अक्टूबर को गौपालक सम्मेलन, 35 हजार से अधिक गौपालक होंगे शामिल, गृह मंत्री अमित शाह देंगे सौगातें

MP News: गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को भोपाल में तैयार 40 हजार लीटर उत्पादन क्षमता वाले फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट और मध्य प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के परिसर में बनाई गई सहकारी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला और मिनी डेयरी संयंत्र शिवपुरी का शुभारंभ भी करेंगे.

By: Hasnain Alam | Published: October 2, 2026 7:37:31 PM IST

एमपी गौपालक सम्मेलन
एमपी गौपालक सम्मेलन


MP News: मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति के सूत्रपात के लिए केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 3 अक्टूबर को भोपाल में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा भेल दशहरा मैदान में आयोजित होने वाले सम्मेलन में 35 हजार से अधिक गोपालक शामिल होंगे.

कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली गौपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे. साथ ही वे डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के स्वीकृति पत्र का वितरण भी करेंगे. वहीं उज्जैन में 3 लाख लीटर प्रसंस्करण क्षमता वाले अत्याधुनिक डेयरी प्लांट का वर्चुअल तरीके से भूमि-पूजन भी करेंगे.

You Might Be Interested In

शिवपुरी मिनी डेयरी संयंत्र का भी करेंगे शुभारंभ

इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में तैयार 40 हजार लीटर उत्पादन क्षमता वाले फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट और मध्य प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन भोपाल के परिसर में बनाई गई सहकारी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला और मिनी डेयरी संयंत्र शिवपुरी का शुभारंभ भी करेंगे.

दुग्ध उत्पादकों को बोनस राशि का करेंगे वितरण

गृह मंत्री सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ के दुग्ध उत्पादकों को बोनस राशि का वितरण करेंगे. साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत एवं संचालित गौशालाओं में संरक्षित गोवंश के रखरखाव एवं भरण-पोषण के लिए माह जुलाई और अगस्त 2026 की अनुदान राशि का ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से वितरण करेंगे. यह राशि गौशालाओं में दर्ज गोवंश के समुचित व्यवस्थापन, आहार एवं भरण-पोषण के लिए दी जाती है.

Tags: MP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड लिस्ट

October 2, 2026

गया ही नहीं, 8 जगहों पर भी कर सकते हैं...

October 2, 2026

बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट

October 1, 2026

सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?

October 1, 2026

सोना कितने कैरेट का लेना चाहिए?

September 30, 2026

कास्टिंग काउच को लेकर एक्ट्रेस सुहाना खान ने क्या किया...

September 30, 2026
MP: भोपाल में 3 अक्टूबर को गौपालक सम्मेलन, 35 हजार से अधिक गौपालक होंगे शामिल, गृह मंत्री अमित शाह देंगे सौगातें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MP: भोपाल में 3 अक्टूबर को गौपालक सम्मेलन, 35 हजार से अधिक गौपालक होंगे शामिल, गृह मंत्री अमित शाह देंगे सौगातें
MP: भोपाल में 3 अक्टूबर को गौपालक सम्मेलन, 35 हजार से अधिक गौपालक होंगे शामिल, गृह मंत्री अमित शाह देंगे सौगातें
MP: भोपाल में 3 अक्टूबर को गौपालक सम्मेलन, 35 हजार से अधिक गौपालक होंगे शामिल, गृह मंत्री अमित शाह देंगे सौगातें
MP: भोपाल में 3 अक्टूबर को गौपालक सम्मेलन, 35 हजार से अधिक गौपालक होंगे शामिल, गृह मंत्री अमित शाह देंगे सौगातें
MP: भोपाल में 3 अक्टूबर को गौपालक सम्मेलन, 35 हजार से अधिक गौपालक होंगे शामिल, गृह मंत्री अमित शाह देंगे सौगातें