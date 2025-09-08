Home > मध्य प्रदेश > Bhopal: बच्ची और उसको दादा, नदी की तेज बहाव में बह गए

Bhopal: भोपाल के बैरसिया से एक दिल को दहला देने वाली घटना समने आयी है जहाँ नदी में नहाते हुए एक बच्ची और उसके दादा तेज बहाव में बह गए। 30 घंटे बाद घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर पल्लवी और बबूला साहू का शव मिला है।

Published: September 8, 2025 21:23:21 IST

बैरसिया, भोपाल से सोमत कुशवाहा की रिपोर्ट 
बच्ची को बचाते हुए दादा बाबूलाल भी नदी के तेज़ बहाव में बह गए

दो दिन चले सर्च आप्रेशन के बाद सोमवार शाम करीब 5 बजे पल्लवी साहू (13) का शव घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर पुल के पास से बरामद कर लिया गया है। रविवार सुबह करीब 9 बजे से पुलिस प्रशासन एसडीआरएफ टीम और ग्रामीण नदी में नहाते वक्त बही बच्ची की तलाश में जुटे हुए थे ‌घटना रविवार सुबह की थी जहां बैरसिया के नजदीक ग्राम खजूरिया रामदास गांव में 70 वर्षीय बाबूलाल साहू पितरों को तर्पण करने नदी पर गये थे उनके साथ उनकी 13 वर्षीय पोती पल्लवी साहू नहाते समय वांह नदी के तेज़ बहाव में बहने लगी बच्ची को बचाते हुए दादा बाबूलाल भी नदी के तेज़ बहाव में बह गए। 

30 घंटे की सर्च ऑपरेशन के बाद मिले दोनों के शव 

बाबूलाल का शव रविवार को ही लगभग तीन घंटे बाद तलाशी के दौरान मिला था लेकिन देर शाम तक बच्ची का कोई पता नहीं चला रात के अंधेरें के चलते सर्चिंग रोकी गई थी सोमवार अल सुबह से फिर बच्ची की तलाश शुरू की गई गोताखोरों की टीम के साथ एसडीएम आशुतोष शर्मा थाना प्रभारी बीरेंद्र कुमार सेन भी नदी में उतरे और सर्चिंग में लगें रहें  घटना स्थल से सर्चिंग शुरू की गई तब जाकर शाम करीब 5 बजे के आस-पास घटनास्थल से लगभग दो किलोमीटर दूर पुल के पास बच्ची का शव मिल सका। 

क्षेत्रीय विधायक ने लिया जायजा परिवार को दिया हरसंभव मदद दिलाने का भरोसा 

बैरसिया विधायक विष्णु खत्री जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि कुबेर सिंह गुर्जर भी सोमवार को  घटनास्थल पहुंचे और अधिकारियों से जायजा लिया साथ ही परिवारजनों को ढांढस बंधाते हुए शासन प्रशासन से हर संभव मदद का भरोसा दिया शाम करीब साढ़े छह बजे पीएम के बाद पल्लवी का अंतिम संस्कार किया गया इस दौरान बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा हल्का पटवारी सुरेंद्र सिंह दांगी ग्राम सरपंच प्रतिनिधि सुरेन्द्र सिंह पूरे समय उपस्थित रहे।  

