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भोपाल में बेखौफ बदमाश! 2 युवतियों समेत 8 लोगों को घर से किया अगवा, फिरौती में मांगे 10 लाख रुपये

Bhopal Kidnapping Case: भोपाल से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां आधी रात 2 युवतियों समेत आठ लोगों को उनके घर से अगवा कर लिया गया. इसके बाद 10 लाख रुपये फिरौती भी मांगी. जानिए पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 18, 2026 10:48:18 AM IST

भोपाल में आरोपियों ने घर में घुसकर आठ लोगों का किया अपहरण
भोपाल में आरोपियों ने घर में घुसकर आठ लोगों का किया अपहरण


भोपाल में गांधी नगर इलाके में आधी रात को दो युवतियों समेत आठ लोगों के अपहरण का मामला सामने आया है. आरोपियों ने किराए के मकान में घुसकर मारपीट की और सभी आठ लोगों को जबरन कारों में बैठा लिया. इसके बाद आरोपी उन्हें पूरे शहर में घुमाते रहे. इस दौरान आरोपियों ने 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी. फिर क्या हुआ?

क्या है पूरा मामला?

गांधीनगर पुलिस के मुताबिक, ग्वालियर निवासी आरोपी भोपाल के आईएसबीटी के पास एक कैफे चलाता था, जहां अपहरण किए गए लोग काम करते थे. बताया जा रहा है कि कर्मचारियों और आरोपी के बीच करीब दो लाख रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद था. इसी आर्थिक विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है. 

कैसी रची अपहरण की साजिश?

बताया जा रहा है कि बकाया रकम नहीं मिलने से नाराज कैफे संचालक अपने कुछ साथियों के साथ किराए के मकान पर पहुंचा. आरोप है कि वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की गई और फिर राधे, अमन, बालेंद्र समेत अन्य लोगों ने सभी को जबरन कारों में बिठाया और अपने साथ ले गए. इसके बाद आरोपियों ने अपहरण किए गए एक युवक के दिल्ली वाले दोस्त को फोन करके 10 लाख रुपये फिरौती मांगी.

कैसे पकड़े गए आरोपी?

दिल्ली वाले युवक ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसने फोन कॉल को ट्रैस किया और घटनास्थल पर पहुंच गए. वहां से पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सभी बंधकों को सकुशल छुड़ा लिया. हालांकि, मुख्य आरोपी कैफे संचालक अभी फरार है. उसकी खोजबीन हो रही है.

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Tags: bhopal crime newsBhopal Gandhi Nagar CaseBhopal Kidnappinghome-hero-pos-6
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