MP: भोपाल में गहने की लूट के बाद बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या, मुंह से उखाड़ ले गए सोने का दांत

MP News: मध्य प्रदेश के भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में लूट के बाद एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. वाजपेयी नगर मल्टी में रहने वाली 75 वर्षीय कलरी देवी का शव उनके फ्लैट में मिला. बदमाश महिला के सोने के गहने लूटकर ले गए. हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने उनके मुंह से सोने का दांत तक उखाड़ लिया. शुरुआती जांच में पुलिस को मामला लूट के बाद हत्या का लग रहा है.

जानकारी के मुताबिक, कलरी देवी अपने फ्लैट में अकेली रहती थीं. सुबह करीब 4 बजे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने उनके फ्लैट का दरवाजा खुला देखा. अनहोनी की आशंका होने पर वह अंदर पहुंची तो बुजुर्ग महिला मृत अवस्था में पड़ी थीं.

कलरी देवी के गले पर चोट के निशान थे और मुंह से खून निकल रहा था. यह देखकर पड़ोसियों में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई.

गहने लूटने के बाद मुंह से उखाड़ा सोने का दांत

बताया जा रहा है कि बदमाशों ने वारदात के दौरान कलरी देवी के सोने के गहने लूट लिए. आरोपियों ने उनके मुंह से सोने का दांत भी उखाड़ लिया. महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं. एफएसएल टीम को घटनास्थल पर संघर्ष के संकेत भी मिले हैं.

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों को महिला के नकली दांत में सोना होने की जानकारी कैसे मिली. आशंका जताई जा रही है कि वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति को महिला और उनकी दिनचर्या के बारे में पहले से जानकारी थी.

वारदात के समय नाइट ड्यूटी पर था बेटा

परिवार के मुताबिक, कलरी देवी की चार बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है. उनका एक बेटा मूक-बधिर है और सरकारी कार्यालय में नौकरी करता है. इन दिनों उसकी नाइट ड्यूटी चल रही थी. इसी वजह से वारदात के समय वह घर पर मौजूद नहीं था.

पुलिस को करीबियों पर शक

घटना की जानकारी मिलते ही शाहजहानाबाद थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.

पुलिस को आशंका है कि इस वारदात में किसी करीबी या ऐसे व्यक्ति का हाथ हो सकता है, जिसे बुजुर्ग महिला के बारे में पहले से जानकारी थी. फिलहाल हत्या और लूट के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.