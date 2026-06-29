Home > क्राइम > आठ साल तक महिला पुलिसकर्मी के साथ करता रहा दुष्कर्म, खुलासे के बाद दंग रह गया प्रशासन, डरा देगा पूरा मामला

आठ साल तक महिला पुलिसकर्मी के साथ करता रहा दुष्कर्म, खुलासे के बाद दंग रह गया प्रशासन, डरा देगा पूरा मामला

Bhopal Crime: भोपाल के मिसरोद इलाके में एक महिला आरक्षक ने युवक पर शादी का झांसा देकर आठ साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है. पीड़िता के अनुसार दोनों की मुलाकात वर्ष 2018 में कोचिंग के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई. आरोप है कि युवक ने शादी का वादा कर संबंध बनाए और वर्षों तक अलग-अलग स्थानों पर उसका शोषण करता रहा. हाल ही में आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया और संपर्क भी बंद कर दिया.

By: Ranjana Sharma | Published: June 29, 2026 6:58:42 PM IST

महिला पुलिसकर्मी ने प्रेमी पर दर्ज कराया केस
महिला पुलिसकर्मी ने प्रेमी पर दर्ज कराया केस


Bhopal Crime: भोपाल के मिसरोद क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लंबे समय तक चले प्रेम संबंध, भरोसे और कथित धोखे को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक महिला आरक्षक ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने शादी का वादा कर उसके साथ वर्षों तक संबंध बनाए और बाद में विवाह से इनकार कर दिया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश की जा रही है.

कोचिंग में हुई थी पहली मुलाकात

मिसरोद थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता 35 वर्षीय महिला आरक्षक है. शिकायत में उसने बताया कि वर्ष 2018 में कोचिंग के दौरान उसकी मुलाकात सुमित रिझारिया नामक युवक से हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत और दोस्ती हुई. समय के साथ दोनों एक-दूसरे के करीब आए और यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई.

You Might Be Interested In

शादी का वादा कर बनाए संबंध

पीड़िता का आरोप है कि प्रेम संबंध के दौरान युवक ने उससे शादी करने का वादा किया था. इसी भरोसे पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. महिला का कहना है कि आरोपी ने विवाह का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद भी वह लगातार शादी की बात करता रहा, जिससे उसे विश्वास था कि दोनों जल्द ही विवाह बंधन में बंधेंगे.

वर्षों तक चलता रहा संबंध

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि युवक कई वर्षों तक महिला को अलग-अलग स्थानों और होटलों में ले जाता रहा और संबंध बनाता रहा. पीड़िता का दावा है कि वह लगातार शादी का भरोसा देता रहा, जिसके कारण उसने रिश्ते को गंभीरता से लिया और उस पर विश्वास बनाए रखा.

अचानक शादी से किया इनकार

महिला आरक्षक के अनुसार हाल के दिनों में आरोपी का व्यवहार बदलने लगा था. उसने शादी की बात टालनी शुरू कर दी और बाद में साफ तौर पर विवाह करने से इनकार कर दिया.  इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने फोन पर बातचीत भी बंद कर दी और संपर्क खत्म कर लिया.

थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत

शादी से इनकार और संपर्क समाप्त होने के बाद पीड़िता ने कानूनी कार्रवाई का फैसला किया. रविवार को वह मिसरोद थाने पहुंची और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. हालांकि खबर लिखे जाने तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर बताया गया है.  पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उसे हिरासत में लिया जाएगा. जांच अधिकारी पूरे घटनाक्रम, दोनों के संबंधों की अवधि, उपलब्ध साक्ष्यों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Tags: bhopal crime newswoman constable rape case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Rivva Kishan: लुक्स में हीरोइनों को मात देती हैं रवि...

June 29, 2026

त्वचा पर निखार लाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 29, 2026

ज्यादा चिकन खाने से क्या होता है?

June 29, 2026

कौन हैं श्रेष्ठा अय्यर?

June 29, 2026

उर्फी जावेद ने छोड़ा इस्लाम धर्म?

June 29, 2026

1990 का ₹1 करोड़ आज कितना रह गया? जानें महंगाई...

June 29, 2026
आठ साल तक महिला पुलिसकर्मी के साथ करता रहा दुष्कर्म, खुलासे के बाद दंग रह गया प्रशासन, डरा देगा पूरा मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आठ साल तक महिला पुलिसकर्मी के साथ करता रहा दुष्कर्म, खुलासे के बाद दंग रह गया प्रशासन, डरा देगा पूरा मामला
आठ साल तक महिला पुलिसकर्मी के साथ करता रहा दुष्कर्म, खुलासे के बाद दंग रह गया प्रशासन, डरा देगा पूरा मामला
आठ साल तक महिला पुलिसकर्मी के साथ करता रहा दुष्कर्म, खुलासे के बाद दंग रह गया प्रशासन, डरा देगा पूरा मामला
आठ साल तक महिला पुलिसकर्मी के साथ करता रहा दुष्कर्म, खुलासे के बाद दंग रह गया प्रशासन, डरा देगा पूरा मामला