आठ साल तक महिला पुलिसकर्मी के साथ करता रहा दुष्कर्म, खुलासे के बाद दंग रह गया प्रशासन, डरा देगा पूरा मामला

Bhopal Crime: भोपाल के मिसरोद क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लंबे समय तक चले प्रेम संबंध, भरोसे और कथित धोखे को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक महिला आरक्षक ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने शादी का वादा कर उसके साथ वर्षों तक संबंध बनाए और बाद में विवाह से इनकार कर दिया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश की जा रही है.

कोचिंग में हुई थी पहली मुलाकात

मिसरोद थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता 35 वर्षीय महिला आरक्षक है. शिकायत में उसने बताया कि वर्ष 2018 में कोचिंग के दौरान उसकी मुलाकात सुमित रिझारिया नामक युवक से हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत और दोस्ती हुई. समय के साथ दोनों एक-दूसरे के करीब आए और यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई.

शादी का वादा कर बनाए संबंध

पीड़िता का आरोप है कि प्रेम संबंध के दौरान युवक ने उससे शादी करने का वादा किया था. इसी भरोसे पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. महिला का कहना है कि आरोपी ने विवाह का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद भी वह लगातार शादी की बात करता रहा, जिससे उसे विश्वास था कि दोनों जल्द ही विवाह बंधन में बंधेंगे.

वर्षों तक चलता रहा संबंध

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि युवक कई वर्षों तक महिला को अलग-अलग स्थानों और होटलों में ले जाता रहा और संबंध बनाता रहा. पीड़िता का दावा है कि वह लगातार शादी का भरोसा देता रहा, जिसके कारण उसने रिश्ते को गंभीरता से लिया और उस पर विश्वास बनाए रखा.

अचानक शादी से किया इनकार

महिला आरक्षक के अनुसार हाल के दिनों में आरोपी का व्यवहार बदलने लगा था. उसने शादी की बात टालनी शुरू कर दी और बाद में साफ तौर पर विवाह करने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने फोन पर बातचीत भी बंद कर दी और संपर्क खत्म कर लिया.

थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत

शादी से इनकार और संपर्क समाप्त होने के बाद पीड़िता ने कानूनी कार्रवाई का फैसला किया. रविवार को वह मिसरोद थाने पहुंची और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. हालांकि खबर लिखे जाने तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर बताया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उसे हिरासत में लिया जाएगा. जांच अधिकारी पूरे घटनाक्रम, दोनों के संबंधों की अवधि, उपलब्ध साक्ष्यों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.