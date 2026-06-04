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Bhopal crime news: ब्रेकअप के बाद सनक में बदला प्यार! युवक ने एक्स गर्लफ्रेंड पर किए चाकू ताबड़तोड़ से वार

Bhopal crime news: भोपाल के शंकर नगर इलाके में एक युवक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर सरेराह चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसे बचाने आई उसकी बड़ी बहन भी चोटिल हो गई. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 4, 2026 11:50:18 AM IST

एक्स गर्लफ्रेंड पर जानलेवा हमला
एक्स गर्लफ्रेंड पर जानलेवा हमला


Bhopal crime news: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शंकर नगर इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक युवक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर सरेराह जानलेवा हमला कर दिया. आरोपी ने युवती को रास्ते में रोककर उस पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. हमले के दौरान बीच-बचाव करने पहुंची उसकी बड़ी बहन भी आरोपी के हमले का शिकार हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.

रास्ता रोककर किया हमला

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान अक्षय चंदेल के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अक्षय और पीड़िता पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी कारणवश दोनों का ब्रेकअप हो गया था. बताया जा रहा है कि आरोपी काफी समय से युवती पर नजर रखे हुए था.घटना वाले दिन उसने युवती को रास्ते में रोका और बातचीत के बहाने उसे घेर लिया. इसके बाद अचानक चाकू निकालकर उस पर  हमला कर दिया. आरोपी ने युवती की गर्दन, चेहरे, पीठ और हाथों पर ताबड़तोड़ वार किए. हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कुछ ही क्षणों में सड़क खून से लाल हो गई और युवती वहीं गिर पड़ी.

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बहन बचाने आई तो उस पर भी हमला

हमले के दौरान जब युवती की बड़ी बहन उसे बचाने के लिए आगे आई तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में बहन के गाल पर गंभीर चोट आई है. दोनों बहनों के घायल होने के बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने शोर मचाना शुरू किया और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बढ़ती देख वह मौके से फरार हो गया.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. घायल युवती को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों की टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही है और उसकी हालत को लेकर चिंता बनी हुई है. इस पूरी घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. फुटेज में आरोपी को युवती पर लगातार हमला करते और फिर मौके से भागते हुए देखा जा सकता है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने आरोपी अक्षय चंदेल के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. साथ ही घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

प्रेम संबंध टूटने के बाद बढ़ा था विवाद

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी और पीड़िता पहले प्रेम संबंध में थे. बाद में दोनों के बीच विवाद हुआ और रिश्ता खत्म हो गया. पुलिस को आशंका है कि इसी रंजिश और नाराजगी के चलते आरोपी ने हमले की साजिश रची थी. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि आरोपी हमले की योजना पहले से बनाकर आया था या फिर यह अचानक हुई घटना थी. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है.

Tags: bhopal crime newsex boyfriend knife attack
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