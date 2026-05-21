Home > मध्य प्रदेश > 57 दिन जेल, 16 साल लड़ाई, फिर हाईकोर्ट… आमचूर को समझ लिया हेरोइन! एयरपोर्ट मशीन की एक गलती ने बर्बाद की इंजीनियर की जिंदगी

57 दिन जेल, 16 साल लड़ाई, फिर हाईकोर्ट… आमचूर को समझ लिया हेरोइन! एयरपोर्ट मशीन की एक गलती ने बर्बाद की इंजीनियर की जिंदगी

Bhopal Airport: भोपाल से सुरक्षा प्रोटोकॉल और फोरेंसिक जांच प्रणाली में लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है. एक ऐसा मामला जिसने एक बेकसूर नागरिक से उसकी ज़िंदगी के कीमती साल और उसकी मानसिक शांति छीन ली. हवाई अड्डे पर सुरक्षा उपकरणों में तकनीकी खराबी और फोरेंसिक प्रयोगशाला की सुस्ती के कारण, एक काबिल इंजीनियर को गलत तरीके से नशीले पदार्थों का तस्कर करार देकर जेल भेज दिया गया.

By: Shristi S | Published: May 21, 2026 9:37:09 AM IST

जबलपुर हाई कोर्ट ने इंजीनियर अजय सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया
जबलपुर हाई कोर्ट ने इंजीनियर अजय सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया


Ajay Singh Engineer Case:  मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सुरक्षा प्रोटोकॉल और फोरेंसिक जांच प्रणाली में लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है. एक ऐसा मामला जिसने एक बेकसूर नागरिक से उसकी ज़िंदगी के कीमती साल और उसकी मानसिक शांति छीन ली. हवाई अड्डे पर सुरक्षा उपकरणों में तकनीकी खराबी और फोरेंसिक प्रयोगशाला की सुस्ती के कारण, एक काबिल इंजीनियर को गलत तरीके से नशीले पदार्थों का तस्कर करार देकर जेल भेज दिया गया.

इस अजीब और दिल दहला देने वाले मामले में, पूरे 16 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद, जबलपुर हाई कोर्ट ने आखिरकार पीड़ित के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.

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साल 2010 का है मामला?

यह चौंकाने वाली घटना साल 2010 की है. ग्वालियर के रहने वाले एक इंजीनियर अजय सिंह दिल्ली जाने वाली फ्लाइट पकड़ने के लिए भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे पर पहुंचे थे. सुरक्षा जांच के दौरान, हवाई अड्डे पर लगी ‘विस्फोटक डिटेक्टर मशीन’ ने उनके बैग की स्कैनिंग करते समय अचानक अलार्म बजा दिया. मशीन के अलार्म के आधार पर ही कार्रवाई करते हुए, वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उनके बैग की तलाशी ली और उसके अंदर एक संदिग्ध पाउडर पाया. बिना किसी गहन जांच के, सुरक्षा एजेंसियों ने मान लिया कि वह पाउडर कोई नशीला पदार्थ (हेरोइन या ड्रग्स) है. असल में, वह कोई नशीला पदार्थ नहीं था, बल्कि आम ‘आमचूर पाउडर’ (सूखे आम का पाउडर) था, जो खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली एक आम सामग्री है.

57 दिनों की अन्यायपूर्ण कैद झेलनी पड़ी

मशीन द्वारा की गई इस तकनीकी गलती की अजय सिंह को भारी कीमत चुकानी पड़ी. पुलिस ने उन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी के गंभीर आरोपों में हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया. उस साधारण आमचूर पाउडर से जुड़ी जांच रिपोर्ट आने में पूरे 57 दिन लग गए. इन 57 दिनों तक, एक सम्मानित इंजीनियर को सलाखों के पीछे, खूंखार अपराधियों के बीच कैद रहकर सड़ने पर मजबूर होना पड़ा. जब आखिरकार फोरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट आई, तब जाकर यह साफ हुआ कि बैग में मिला पदार्थ ड्रग्स नहीं, बल्कि आमचूर था; इस खुलासे के बाद उन्हें जमानत दे दी गई.

हाई कोर्ट ने फोरेंसिक जांच को लेकर तीखे सवाल उठाए

अपनी बेगुनाही साबित होने के बाद भी, अजय सिंह ने इस व्यवस्थागत लापरवाही के आगे घुटने नहीं टेके और अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी. इस मामले पर 16 साल बाद अपना फ़ैसला सुनाते हुए, जबलपुर हाई कोर्ट की एक-सदस्यीय बेंच जिसकी अध्यक्षता जस्टिस दीपक कोट ने की ने राज्य सरकार और जाँच एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई. अपनी टिप्पणियों के दौरान, माननीय कोर्ट ने कहा कि किसी भी बेकसूर व्यक्ति को संसाधनों की कमी या तकनीकी खामियों की वजह से ऐसे गंभीर नतीजे नहीं भुगतने चाहिए. किसी बेकसूर व्यक्ति को जेल में डालना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

₹10 लाख के मुआवज़े का आदेश

जबलपुर हाई कोर्ट ने माना कि इस व्यवस्थागत गलती की वजह से याचिकाकर्ता के करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य को ऐसा नुकसान पहुंचा है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती. एक आदेश जारी करते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि पीड़ित इंजीनियर, अजय सिंह को ₹10,00,000 (दस लाख रुपये) का मुआवज़ा दिया जाए. यह फ़ैसला देश की सुरक्षा एजेंसियों और फ़ॉरेंसिक विभागों के लिए एक सबक है: वैज्ञानिक जांच के नाम पर किसी भी बेकसूर व्यक्ति की आज़ादी को खतरे में नहीं डाला जा सकता.

Tags: AirportBhopal NewsMadhya Pradesh
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