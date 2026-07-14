Home > मध्य प्रदेश > धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, आखिर क्या है पूरा विवाद? जानिए 1034 से 2026 तक की पूरी  कहानी

धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, आखिर क्या है पूरा विवाद? जानिए 1034 से 2026 तक की पूरी  कहानी

Dhar Bhojshala Case Kya Hai: धार स्थित भोजशाला विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अंतरिम राहत देते हुए मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 14, 2026 4:04:56 PM IST

क्या है भोजशाला विवाद?
क्या है भोजशाला विवाद?


Dhar Bhojshala Case Kya Hai: धार स्थित भोजशाला विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अंतरिम राहत देते हुए मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को आदेश दिया कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना विवादित परिसर में किसी भी तरह का निर्माण या ढांचागत बदलाव नहीं करेगा. आइए जानते हैं कि आखिर भोजशाला विवाद क्या है और इसकी पूरी टाइमलाइन क्या कहती है.
 
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि भोजशाला विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. इसके बाद मामले की नियमित सुनवाई होगी, जिसके आधार पर अंतिम फैसला दिया जाएगा. 

क्या है भोजशाला विवाद?

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला को हिंदू पक्ष मां वाग्देवी (सरस्वती) का प्राचीन मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद के रूप में दावा करता है. इसी धार्मिक दावे को लेकर दोनों समुदायों के बीच कई दशकों से कानूनी विवाद चल रहा है.

भोजशाला विवाद की पूरी टाइमलाइन

1034 ईस्वी: परमार वंश के राजा भोज ने धार में मां वाग्देवी (सरस्वती) के मंदिर और संस्कृत अध्ययन केंद्र भोजशाला का निर्माण कराया.
14वीं सदी: अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद परिसर के स्वरूप में बदलाव हुए. मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद के रूप में मानने लगा.
1904: ब्रिटिश शासन ने इस स्थल को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया.
1935: धार रियासत के दीवान ने व्यवस्था बनाई कि शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ेगा और विशेष अवसरों पर हिंदू पक्ष पूजा करेगा.
7 अप्रैल 2003: ASI ने नई व्यवस्था लागू की. इसके तहत मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति दी गई.
मार्च 2024: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे और उत्खनन कराने का आदेश दिया.
2024-25: ASI ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार समेत आधुनिक तकनीकों से सर्वे कर रिपोर्ट अदालत में सौंपी.
5 मई 2026: इंदौर हाई कोर्ट ने ASI रिपोर्ट के आधार पर पूरे परिसर को वाग्देवी मंदिर मानते हुए 2003 की साझा व्यवस्था खत्म कर दी और नमाज पर रोक लगा दी. साथ ही मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह मस्जिद के लिए जमीन मांगने की सलाह दी.
जुलाई 2026: हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने अंतरिम आदेश में कहा कि मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार की नमाज के लिए भोजशाला परिसर के पास वैकल्पिक खुली जगह उपलब्ध कराई जाए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि फिलहाल की अंतरिम व्यवस्था है.साथ ही कोर्ट ने ASI को निर्देश दिया कि उसकी अनुमति के बिना विवादित परिसर में कोई नया निर्माण या ढांचागत बदलाव नहीं किया जाएगा. अदालत ने दोनों पक्षों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है.

Tags: ASI SurveyBhojshala DisputeDhar Newshome-hero-pos-1madhya pradesh newsSupreme Court
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