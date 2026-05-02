Bhind News: भिंड में कुएं में गिरी गाय, घंटों बाद रेस्क्यू—प्रशासन की सुस्ती पर सवाल

Bhind Animal Rescue Case: जिले के मेहगांव क्षेत्र की ग्राम पंचायत अकलोनी में एक गाय कुएं में गिर गई. सूचना मिलते ही करणी सेना के जिला उपाध्यक्ष जगदीप भदोरिया मौके पर पहुंचे. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की. गोरमी के सीएमओ को दो-तीन बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया. बाद में जब फोन उठाया, तो उन्होंने किसी अन्य से बात कराने की बात कही.

टीम की मदद से गाय को सुरक्षित निकाला गया

तहसीलदार ने बताया कि गोरमी नगर पालिका की जेसीबी मशीन खराब है. इस पर भदोरिया ने नाराजगी जताते हुए कहा कि एक ओर गाय कुएं में फंसी है और दूसरी ओर प्रशासन की जेसीबी खराब पड़ी है, अगर गाय को कुछ हो जाता, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? इसके बाद जनपद सीईओ से संपर्क किया गया, जिन्होंने तुरंत टीम भेजी. टीम की मदद से गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस दौरान एसडीएम का भी सहयोग रहा.

भदोरिया ने सभी सहयोग करने वालों का धन्यवाद किया, लेकिन साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही चिंताजनक है. मौके पर उनके साथ अंकू, आकाश, राजा, पप्पू, राजेश, सुनील, रामपाल सिंह (सचिव) सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे.

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