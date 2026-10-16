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MP Crime: लिव-इन गर्लफ्रेंड से हुआ बच्चा, शॉपिंग के बहाने लाया और… मगरमच्छों के बीच झोंकी लाश, वापस लौटकर की हदें पार!

MP Crime News: भिंड की नर्सिंग ऑफिसर स्नेहलता की हत्या के मामले में लिव-इन पार्टनर सत्यप्रकाश पर गंभीर आरोप लगे हैं. पुलिस के मुताबिक, शव पंचनद नदी में फेंका गया. जानिए गुमशुदगी की शिकायत से लेकर जांच तक की पूरी कहानी.

By: Kajal Jain | Published: October 16, 2026 5:27:58 PM IST

MP Crime: लिव-इन गर्लफ्रेंड से हुआ बच्चा, शॉपिंग के बहाने लाया और... मगरमच्छों के बीच झोंकी लाश, वापस लौटकर की हदें पार!
MP Crime: लिव-इन गर्लफ्रेंड से हुआ बच्चा, शॉपिंग के बहाने लाया और... मगरमच्छों के बीच झोंकी लाश, वापस लौटकर की हदें पार!


MP Crime News: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमाई इलाके से एक और बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है जहां एक प्रेमी ने अपनी लिव-इन पार्टनर की बेहद शातिराना तरीके से हत्या कर दी और शव को मगरमच्छों की भरमार वाली नदी में फेंक दिया, ताकि कोई सबूत न बचे. कातिल का दिल इतने से नहीं भरा कि हत्या को हादसे का एंगल देने के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर लिव-इन पार्टनर की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई और उसके पर्चे भी छपवा दिए, जिससे वह शक के दायरे से बिल्कुल बाहर रहे. लेकिन वो कहते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है. पुलिस ने अपने तरीके से जब इस पूरे मामले की जांच की तो सारा सच खुद-ब-खुद सामने आ गया.

कातिल प्रेमी सत्यप्रकाश ने कबूल किया कि उसी ने अपनी नर्सिंग ऑफिसर प्रेमिका स्नेहलता की हत्या की. कानपुर घुमाने और शॉपिंग कराने के बहाने स्नेहलता को घर से बाहर बुलाया, रास्ते में उसका गला घोंटकर हत्या की और शव को मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी पंचनद नदी में फेंक दिया. लेकिन विवाद का कारण क्या था? यहां जानिए!

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कई सालों तक चला लिव-इन रिलेशन, फिर विवाद कैसे हुआ?

यह दर्दनाक कहानी भिंड की है, जहां बिहार की रहने वाली नर्सिंग ऑफिसर स्नेहलता की मुलाकात एक प्राइवेट कॉलेज में काम करने वाले सत्यप्रकाश से हुई थी. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वे कई सालों तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे. सत्यप्रकाश पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थी. करीब 10 महीने पहले स्नेहलता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद सत्यप्रकाश ने उस बच्चे को अपनी पहली पत्नी को सौंप दिया. इस बात को लेकर दोनों के बीच लगातार विवाद बढ़ने लगा क्योंकि स्नेहलता उसे अपनी पत्नी का दर्जा देने की मांग कर रही थी, जिसे सत्यप्रकाश स्वीकार नहीं कर रहा था.

घुमाने और शॉपिंग के बहाने कर दिया कांड

सत्यप्रकाश ने स्नेहलता को रास्ते से हटाने के लिए एक शातिर साजिश रची. उसने स्नेहलता से कहा कि उसे कॉलेज के काम से कानपुर जाना है और वह उसे भी घुमाने के साथ-साथ शॉपिंग कराएगा. इस दौरान उसने अपने साथ एम्बुलेंस ड्राइवर राजवीर खटरा और एक अन्य व्यक्ति को भी कर लिया. घर से निकलने से पहले स्नेहलता ने अपनी एक कलीग को फोन पर कानपुर जाने की बात भी बताई थी, जिसके बाद उसका कोई अता-पता नहीं चला. आरोपी ने योजना के तहत सुनसान इलाके में उसका गला घोटकर हत्या कर दी और शव को पांच नदियों के संगम स्थल पंचनद नदी के पुल से नीचे फेंक दिया.

खुद ही दर्ज कराई गुमशुदगी, फिर सच कैसे बाहर आया?

वारदात को अंजाम देने के बाद सत्यप्रकाश इतना शातिर निकला कि वह खुद भिंड सिटी कोतवाली थाने पहुंचा और स्नेहलता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. उसने लोगों को दिखाने के लिए उसकी तलाश के पर्चे भी छपवाए, ताकि किसी को उस पर शक न हो. लेकिन पुलिस जांच के दौरान जब उसकी कॉल डिटेल्स और गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं, तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस की कड़ी पूछताछ के आगे वह टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसने ही स्नेहलता की गला घोटकर हत्या की है और शव को नदी में फेंका है.

नदी में शव की तलाश, मगरमच्छों से खतरे की आशंका

पुलिस और एनडीआरएफ की टीम आरोपी सत्यप्रकाश को लेकर पंचनद के उस इलाके में पहुंची जहां शव फेंका गया था, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद अभी तक शव बरामद नहीं हो पाया है. अधिकारियों का कहना है कि पंचनद का यह इलाका बीहड़ और पांच नदियों का संगम है, जहां पानी में भारी संख्या में मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं. पुलिस को आशंका है कि जलीय जीवों द्वारा शव को नुकसान पहुंचाया गया हो सकता है. फिलहाल, बिहार से आए स्नेहलता के पिता संजय पांडे ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

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Tags: Madhya Pradesh
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