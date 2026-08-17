Home > क्राइम > पापा के फ्रेंड के साथ भाग गई मां, नाना-नानी को बताने जा रही थी करतूतें; मासूम को उठाया और 2 महीने तक… ऐसे हुआ पूरे कांड का पर्दाफाश!

पापा के फ्रेंड के साथ भाग गई मां, नाना-नानी को बताने जा रही थी करतूतें; मासूम को उठाया और 2 महीने तक… ऐसे हुआ पूरे कांड का पर्दाफाश!

ज्योति अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग निकली लेकिन जब मासूम ने घर वालों को, खासतौर पर नाना-नानी से शिकायत करने की बात कही तो दोनों के सिर खून सवार हो गया और दोनों ने बेरहमी से मासूम की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए. पुलिस को भी इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में पूरे 2 महीने लग गए.

By: Kajal Jain | Published: August 17, 2026 6:11:05 PM IST

पापा के फ्रेंड के साथ भाग गई मां, नाना-नानी को बताने जा रही थी करतूतें; मासूम को उठाया और 2 महीने तक... ऐसे हुआ पूरे कांड का पर्दाफाश!
पापा के फ्रेंड के साथ भाग गई मां, नाना-नानी को बताने जा रही थी करतूतें; मासूम को उठाया और 2 महीने तक... ऐसे हुआ पूरे कांड का पर्दाफाश!


मध्य प्रदेश के भिंड जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने अवैध संबंध छिपाने के लिए अपने ही कलेजे के टुकड़े की बेरहमी से हत्या कर दी. यह खौफनाक मामला भिंड के लहार थाना क्षेत्र से सामने आया है जहां 2 महीने पहले एक कुएं से मिली 6 साल की मासूम बच्ची की लाश का पुलिस ने आखिरकार पर्दाफाश कर दिया है. हत्यारे कोई और नहीं बल्कि खुद सगी मां ज्योति और उसका प्रेमी रामशंकर शर्मा उर्फ पल्लू निकले. पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी मां और उसके प्रेमी को साथ में रहना था, लेकिन 6 साल की मासूम बेटी बार-बार उनके इस अवैध रिश्ते का विरोध कर रही थी और सारी सच्चाई घर वालों को बताने की जिद पर अड़ी हुई थी. इसी डर और रास्ते के कांटे को हटाने के लिए मां ने अपने ही जिगर के टुकड़े की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंककर गुजरात फरार हो गए. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गवालियर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पति के दोस्त से दोस्ती, फिर परवान चढ़ा प्यार

इस पूरी खौफनाक कहानी की शुरुआत भिंड के गोरमी और अटेर इलाके से होती है. आरोपी मां ज्योति की शादी करीब 8-9 साल पहले ज्ञानपुर गांव के रहने वाले धर्मेंद्र सिंह से हुई थी, जो गुजरात के वडोदरा में पेंटर का काम करता था. उनके दो बच्चे थे- 8 साल का बेटा और 6 साल की बेटी सृष्टि. वडोदरा में ही भिंड के मेहरा गांव का रहने वाला रामशंकर शर्मा भी पेंटर का काम करता था और उसका कमरा ज्योति के पति के कमरे के पास ही था. पति के पास मोबाइल न होने के कारण वह रामशंकर के फोन से घर बात करता था, जिससे ज्योति और रामशंकर की फोन पर बातचीत शुरू हो गई. धीरे-धीरे यह बातचीत प्यार में बदल गई और दोनों ने साथ जीने-मरने की कसमें खा लीं.

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घर से भागने पर बेटी ने दी धमकी

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, ज्योति अपने पति की शराब की आदतों से परेशान थी, जिसका फायदा उठाकर रामशंकर ने उसे कुछ पैसों की मदद दी और दोनों ने साथ रहने का फैसला किया. अप्रैल और फिर 27 मई को ज्योति अपनी 6 साल की बेटी को साथ लेकर प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई. वे लोग जालौन और ग्वालियर में कई दिन तक रहे. इसके बाद जब वे लोग महिला के मायके के पास पहुंचे, तो 5 जून की रात को मेहरा गांव के एक खेत की झोपड़ी में रुके. यहां छोटी बेटी सृष्टि ने जिद पकड़ ली कि उसे अपने दादा-दादी के पास जाना है. जब मां ने उसे समझाया, तो मासूम ने साफ कह दिया कि अगर उसे नहीं ले गए, तो वह मम्मी और उसके प्रेमी (जो पापा के फ्रेंड भी थे)  घर जाकर अवैध संबंधों की सारी सच्चाई सबको बता देगी.

अपनी पोल खुलने और प्रेमी के साथ रहने में रुकावट बनने के डर से कलयुगी मां ज्योति का दिल पसीजा नहीं, बल्कि उसने अपनी ही बेटी को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बना लिया. 5 और 6 जून की दरमियानी रात को जब बच्ची सो रही थी, तब बेरहम मां ज्योति ने अपनी ही मासूम बेटी के हाथ-पैर मजबूती से पकड़ लिए और उसके प्रेमी रामशंकर शर्मा ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद दोनों ने मिलकर शव को खेत में बने एक कुएं में फेंक दिया और सीधे गुजरात के जामनगर भाग गए, जहां वे छिपकर रहने लगे और रामशंकर फिर से पेंटिंग का काम करने लगा.

2 महीने पहले को कुएं में मिली लाश

15 जून की सुबह जब पुलिस को मेहरा गांव के एक खेत के कुएं में एक बच्ची की लाश मिलने की सूचना मिली, तो इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया और आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली. जांच के दौरान पता चला कि मृतका की मां ज्योति भी अपने घर से गायब है और उसका सुराग नहीं मिल रहा है. पुलिस का शक तब गहराया जब यह बात सामने आई कि ज्योति अपने पति के दोस्त रामशंकर के संपर्क में थी. पुलिस लगातार दोनों की तलाश कर रही थी और इसी बीच खबर मिली कि दोनों किसी को उधार चुकाने ग्वालियर आए हुए हैं.

पुलिस ने दबोचा, मां को नहीं पछतावा

सूचना मिलते ही लहार पुलिस ने घेराबंदी कर ज्योति और रामशंकर को ग्वालियर से धर दबोचा. पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने जब बेरहम मां को उसकी मृत बेटी की तस्वीर दिखाई, तो उसके चेहरे पर न तो कोई आंसू थे और न ही जरा सा पछतावा या गम. उसने अपने 8 साल के बेटे या परिवार के किसी भी सदस्य से मिलने से भी साफ इनकार कर दिया. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी महिला रील्स बनाने की शौकीन थी और सोशल मीडिया पर उसके तथा उसके प्रेमी के कई वीडियो भी मिले हैं, जिनकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है.

लहार थाने के प्रभारी शिव सिंह यादव ने बताया कि पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए आरोपी मां ज्योति और उसके प्रेमी रामशंकर शर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. रविवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया है. 

ये भी पढ़ें:- न लाश मिली, न डीएनए मैच, 40 के 40 गवाह भी पलटे… तब भी शातिर प्रेमी को हुई उम्रकैद, बेरहमी से की थी लिव-इन पार्टनर की हत्या!

Tags: crime newsExtra Marital Affair MurderExtra-Marital AffairMP Crime Newsposco case
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