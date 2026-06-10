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इंस्टाग्राम पर दोस्ती फिर प्यार…अब हुई दर्दनाक मौत! दो महीने साथ रहने के बाद नाबालिग की रहस्यमयी मौत से मचा हड़कंप

Bhind Minor Death Mystery: मध्य प्रदेश के भिंड जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है. इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती कथित तौर पर शादी तक पहुंची, लेकिन महज दो महीने बाद 17 वर्षीय किशोर की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 10, 2026 4:44:25 PM IST

इंस्टाग्राम पर दोस्ती फिर प्यार...अब हुई दर्दनाक मौत
इंस्टाग्राम पर दोस्ती फिर प्यार...अब हुई दर्दनाक मौत


Bhind Minor Death Mystery: मध्य प्रदेश के भिंड जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है. इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती कथित तौर पर शादी तक पहुंची, लेकिन महज दो महीने बाद 17 वर्षीय किशोर की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
परिजन इसे हत्या बता रहे हैं, जबकि पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

Instagram पर शुरू हुई थी बातचीत

भिंड के लहार कस्बे में रहने वाले 26 वर्षीय रवि जाटव की पहचान करीब चार-पांच महीने पहले 17 वर्षीय एक किशोर से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. सोशल मीडिया पर शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई. स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और बाद में वे एक-दूसरे के काफी करीब आ गए.परिजनों का कहना है कि किशोर का रहन-सहन सामान्य लड़कों से अलग था. उसे सजना-संवरना पसंद था और वह कुछ किन्नर समुदाय के लोगों के संपर्क में भी रहता था. इसी दौरान रवि जाटव के साथ उसका रिश्ता और मजबूत हो गया.

वैष्णो देवी यात्रा के बाद कथित विवाह

जानकारी के मुताबिक अप्रैल महीने में दोनों वैष्णो देवी गए थे. वापस लौटने के बाद ग्वालियर के एक मंदिर में दोनों ने कथित रूप से शादी की रस्में निभाईं. इसके बाद दोनों लहार कस्बे के एक मकान में साथ रहने लगे.स्थानीय लोगों का दावा है कि दोनों खुद को पति-पत्नी की तरह प्रस्तुत करते थे और लगभग दो महीने तक एक ही घर में रहे. हालांकि इस कथित विवाह को लेकर कोई आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आया है.

उन्नाव यात्रा और नए दावे

सूत्रों के अनुसार शादी के बाद दोनों उत्तर प्रदेश के उन्नाव भी गए थे. वहां एक किन्नर गुरु से मुलाकात की बात भी सामने आई है. दावा किया जा रहा है कि किशोर के जेंडर परिवर्तन को लेकर चर्चा हुई थी, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

 1 जून को हुआ विवाद

पुलिस जांच में सामने आया है कि 30 मई को रवि जाटव अपने परिवार से मिलने बाहर गया था. 1 जून को वापस लौटने के बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. बताया जाता है कि किशोर ने रवि को घर छोड़ने के लिए कहा था.इसके बाद किशोर का मोबाइल फोन बंद हो गया. परिवार का कहना है कि इसके बाद उससे संपर्क नहीं हो पाया.

 परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

मृतक के परिवार ने इस मामले में कई गंभीर सवाल उठाए हैं. परिजनों का आरोप है कि दरवाजा खुलने से पहले ही रवि को कैसे पता था कि किशोर ने फांसी लगा ली है.मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि मोबाइल फोन का डेटा डिलीट किया गया और सिम कार्ड भी तोड़ दिया गया. परिवार का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और सभी डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल की जानी चाहिए.मृतक के दादा ने भी आशंका जताई है कि उनके पोते की हत्या की गई हो सकती है.

Tags: Bhind Crime NewsBhind newsInstagram Friendship Casemadhya pradesh newsMinor Death Case
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