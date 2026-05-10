मदर्स डे पर MP में बड़ा हादसा! नवजातों को दूध पिला रहीं माताओं पर गिरी अस्पताल की छत, मची अफरा-तफरी

MP Newborn Ward Ceiling Collapse: मध्य प्रदेश के भिंड ज़िला में मद्रस डे के दिन एक भीषण हादसा हो गया. अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट वार्ड की छत का प्लास्टर रविवार दोपहर अचानक गिर गया. घटना के समय, वार्ड के अंदर मौजूद माताएं अपने नवजात शिशुओं को दूध पिला रही थीं.

छत से मलबा गिरने के कारण तीन महिलाओं और एक नवजात शिशु को चोटें आईं. उन सभी को तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.

कैसे हुआ हादसा?

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 1:00 बजे वार्ड में अचानक ज़ोरदार धमाके जैसी आवाज़ सुनाई दी, और छत का प्लास्टर बिस्तरों के ठीक बगल में आ गिरा, जिससे वहां मौजूद महिलाओं में भारी दहशत फैल गई. वे अपने बच्चों को बचाने की हताश कोशिश में इधर-उधर भागने लगीं. वार्ड के अंदर पूरी तरह से अफरा-तफरी और हंगामा मच गया. घटना के तुरंत बाद, अस्पताल का स्टाफ़ मौके पर पहुँचा और घायल लोगों को बाहर निकालने में मदद की.

स्टाफ़ ने घायल महिलाओं और शिशु को जल्दबाज़ी में ट्रॉमा सेंटर में शिफ़्ट कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, शुरुआती इलाज के बाद, सभी घायल लोगों की हालत अब खतरे से बाहर है. एहतियाती कदम के तौर पर, वार्ड में भर्ती अन्य सभी नवजात शिशुओं को तुरंत एक अलग, सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया.

अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप

घटना के बाद, मरीज़ों के रिश्तेदारों ने अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने इतनी जर्जर इमारत में मरीज़ों और नवजात शिशुओं को रखने के फ़ैसले पर गहरा रोष व्यक्त किया. ज़िला अस्पताल की इमारत काफ़ी पुरानी है और बहुत ही खराब हालत में है. यहां पहले भी छत से प्लास्टर गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं; फिर भी, ज़रूरी मरम्मत करवाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए. फ़िलहाल, अस्पताल प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले की जाँच करेगा और क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करवाएगा.