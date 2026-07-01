साली से वो वाली बातें करता था जीजा, फिर एक रात में पलटा पूरा खेल; फिर बीवी के सामने…

Jija Sali Love Affair: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सोशल मीडिया पर हुई पुरानी बातचीत एक युवक के लिए बड़ी परेशानी बन गई. आरोपी ने युवक और उसकी साली की निजी इंस्टाग्राम चैट के स्क्रीनशॉट के आधार पर कथित तौर पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. बदनामी के डर से युवक ने करीब एक लाख रुपये दे दिए, लेकिन जब पैसों की मांग नहीं रुकी तो उसने पुलिस की शरण ली.

पुलिस के मुताबिक, भिंड के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक की अपनी साली से पहले इंस्टाग्राम पर बातचीत होती थी. दोनों के बीच निजी स्तर पर बातचीत का सिलसिला कुछ समय तक चला. बाद में साली की शादी हो गई, जिसके बाद युवक ने रिश्ते की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उससे संपर्क पूरी तरह बंद कर दिया.

अज्ञात व्यक्ति के हाथ लगी चैट

कुछ समय बाद दोनों की पुरानी चैट किसी अज्ञात व्यक्ति के हाथ लग गई. इसके बाद आरोपी ने युवक से संपर्क कर चैट के स्क्रीनशॉट भेजे और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी. आरोपी ने बदनामी का डर दिखाकर पैसे की मांग शुरू कर दी.पुलिस के अनुसार, युवक ने कथित बदनामी से बचने के लिए आरोपी की मांग मान ली. उसने अलग-अलग किश्तों में करीब 1 लाख रुपये आरोपी को दे दिए. इसके बावजूद आरोपी लगातार और पैसे मांगता रहा और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला नहीं रुका.

तंग आकर पहुंचा पुलिस के पास