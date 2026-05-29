युवा पुरुषों और बुजुर्गों को फंसाकर बनाते थे अश्लील वीडियो, हनीट्रैप गैंग की महिला निकली HIV पॉजिटिव

Honeytrap Gang Woman HIV Positive: मध्य प्रदेश के भिंड में पकड़े गए हनीट्रैप गैंग से जुड़ा मामला अब और भी चौंकाने वाला मोड़ ले चुका है. इस गैंग के सिलसिले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई एक महिला जांच के दौरान HIV-पॉजिटिव पाई गई.

इस खुलासे के बाद, मामला एक नई और गंभीर दिशा में चला गया है. अब, केवल धोखाधड़ी और ब्लैकमेल से आगे बढ़कर, इस गैंग के संपर्क में आए लोगों के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य जोखिम सामने आ गया है.

तीन साल से महिला HIV का इलाज करवा रही थी

गिरफ्तार महिला को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, तो उसकी रिपोर्ट में पता चला कि वह HIV-पॉजिटिव है. बताया जा रहा है कि वह पिछले तीन सालों से इस बीमारी का इलाज करवा रही थी; फिर भी, इसके बावजूद, वह गैंग की आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रही.

तेजी से कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने अब तक इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में दो महिलाएं, साथ ही दो पुरुष बबलू उपाध्याय और अखिलेश बघेल शामिल हैं. पुलिस को यह सफलता एक मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर मिली, जिसके बाद उन्होंने हजूरी पुरा गांव की घेराबंदी की और सभी संदिग्धों को पकड़ लिया. फिलहाल, आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है.

मोबाइल फोन और लैपटॉप से ​​अहम सबूत बरामद

जांच के दौरान, पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप से ​​कई अहम डिजिटल सबूत बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि इन सबूतों में अश्लील वीडियो और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं. इन सबूतों के आधार पर, पुलिस अब गैंग के पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है. शुरुआती जांच में एक वकील का नाम भी सामने आया है, जिस पर आरोप है कि उसने गैंग को इन वित्तीय लेन-देन को अंजाम देने में मदद की थी.

अपने शिकार को कैसे फंसाते थे?

पुलिस के अनुसार, गैंग की महिला सदस्य सबसे पहले युवा पुरुषों और बुजुर्गों को प्यार के जाल में फंसाती थीं. इसके बाद, वे उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थीं और गुपचुप तरीके से आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती थीं. फिर गैंग के अन्य सदस्य इन वीडियो का इस्तेमाल पीड़ितों को ब्लैकमेल करने के लिए करते थे, और उनसे लाखों रुपये की मांग करते थे. अगर पीड़ित पैसे देने से मना कर देते थे, तो उन्हें झूठे कानूनी केस करने और उनके समुदाय में उनकी बदनामी करने की धमकी दी जाती थी.

एक किसान की शिकायत से खुला राज

यह पूरी साज़िश 60 साल के एक किसान की शिकायत के बाद सामने आई. पीड़ित ने बताया कि कैसे उस महिला ने उसे अपने जाल में फंसाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और चुपके से उस घटना को रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद, ₹7 लाख की मांग की गई. किसान ने शुरू में ₹5,000 दिए, लेकिन दबाव बढ़ता ही गया और आखिरकार बात यहां तक पहुंच गई कि उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ी.

मामले ने अब और भी संवेदनशील मोड़ ले लिया है

FIR दर्ज होने के बाद, पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए एक विशेष टीम बनाई और पूरे गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता पाई. हालांकि, अब यह मामला और भी ज़्यादा संवेदनशील हो गया है, क्योंकि यह पता चला है कि वह महिला HIV-पॉज़िटिव है. पुलिस अभी उन दूसरे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है, जो शायद इस गिरोह के संपर्क में आए हों. इसके अलावा, यह पता लगाने के लिए भी जांच चल रही है कि इस आपराधिक गिरोह में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं.